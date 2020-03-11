В Японії почнуть рятувати людей від глобального потепління за допомогою енергії сонця

В Японії автори проекту Cool Tree Lite почали розміщувати на вулицях великих мегаполісів дерев'яні конструкції, які створюють штучну прохолоду і дозволяють відпочити усім бажаючим.

Конструкції використовують сонячні панелі для живлення системи охолодження, пише профільний портал PV Magasine. До консорціуму Cool Tree Lite увійшли компанії Nikken Sekkei, Meiken Lamwood, Murata Manufacturing і Koei, відзначає видання.

Штучні "дерева" Cool Tree Lite pv-magazine.com

Дерев'яні альтанки Cool Tree Lite складаються з широкої дерев'яної підстави, лавок з кипарисового дерева і широкого даху, який створює розсіяну тінь. На альтанці розташовані дві сонячні панелі для зарядки акумулятора, що живить охолоджуючі пристрої в зоні відпочинку.

У ґратчастий дах споруди, що блокує пряме сонячне світло, вмонтовані розпилювачі води. У жарку пору вони зволожують навколишнє повітря і створюють відчуття прохолоди.

Модульна споруда цілком складається зі скріплених болтами дерев'яних балок. Її можна швидко розібрати і зібрати в іншому місці, не прив'язуючись до конкретної локації, підкреслюють розробники

Завдяки наявності сонячних батарей, системи Cool Tree Lite повністю автономні і не залежать від зовнішніх джерел енергії. Крім того, вбудовані акумулятори дозволяють зарядити телефон навіть вночі.

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