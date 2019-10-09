В Україні з'явилася унікальна сонячна електростанція

У Хмельницькій області біля села велика Медведівка на непридатній для сільського господарства землі побудували сонячну електростанцію піковою потужністю 5,2 МВт.

Про це повідомляє міський портал міста Шепетівка. Станцію планують ввести в експлуатацію до кінця 2019 року.

Новини У Львові на стінах і даху будівлі встановили гігантську сонячну електростанцію

Електростанцію побудували з використанням 14 тисяч сонячних панелей на ділянці площею 9 з половиною гектарів. За попередніми підрахунками, щорічно станція буде генерувати близько 5,5 млн кВт екологічно чистої електроенергії. Цього обсягу вистачить для потреб 3 тисяч домогосподарств.

Встановлені на ділянці станції сонячні панелі https://denzadnem.com.ua

Сонячні панелі на ділянці станції https://denzadnem.com.ua

Генеральним підрядником виступає компанія "Подільський Енергоконсалтинг", що входить до складу групи компаній KNESS. За даними прес-служби компанії, за рік станція допоможе запобігти викиду порядку 5,3 тисячі вуглекислого газу в атмосферу.

"Фотогальванічна електростанція "Велика Медведівка" піковою потужністю 5,2 МВт обладнана 14240 сонячними панелями. Для побудови використовувалися інверторні станції і металоконструкції для кріплення панелей українського виробника KNESS Product", – повідомили в прес-службі компанії.

Вид на станцію з боку https://denzadnem.com.ua

фото станції https://denzadnem.com.ua

У відповідь на критику екологів в компанії підкреслили, що фотогальванічні станції такого типу не створюють шуму, не роблять негативного впливу на здоров'я людей, не шкодять екології навіть в разі пошкодження панелей і не використовують воду для роботи.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, що у Львові на стінах і даху будівлі встановили гігантську сонячну електростанцію.

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