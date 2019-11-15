В Корее жилые дома превратят в генераторы возобновляемой энергии: что планируют сделать

Власти Южной Кореи решили оборудовать все общественные здания и миллион частных домов в Сеуле солнечными панелями к 2022 году.

Об этом говорится в публикации World Economic Forum. Благодаря принятым мерам страна хочет перейти на возобновляемую энергетику и довести процент ее генерации в общем объеме страны до 35% к 2040 году.

Солнечные панели на муниципальном здании в районе Сеула Содэмунгу koreatimes.co.kr

В настоящее время Южная Корея занимает четвертое место в мире по объемам импорта угля. Власти хотели модернизировать 20 из 60 угольных электростанций, но в итоге отказалось от этого из-за экономической нецелесообразности.

"Для того, чтобы иметь больше возобновляемой энергии, мы должны снизить выработку угольных электростанций", – заявил Кан Сенг Чжин, профессор энергетики в Корейском политехническом университете, работающий над составлением плана.

На сегодняшний день в Сеуле запущено 160 тыс. домашних солнечных электростанций, которые сокращают выбросы углекислого газа на 100 тонн ежегодно. Власти города разработали специальную схему аренды солнечных панелей для местных жителей, которая оказалась очень популярной.

В городе уже покрыт солнечными батареями бейсбольный стадион, есть "солнечная" улица Gwanghwamun Square, которая питает свою инфраструктуру исключительно "чистой" энергией. Но власти Сеула намерены не останавливаться и строить целые "солнечные" районы, привлекая с помощью "зеленой" революции больше туристов.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал про основные мифы солнечной энергетики, которые год за годом обсуждаются в обществе.

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