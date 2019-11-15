У Кореї житлові будинки перетворять на генератори відновлюваної енергії: що планують зробити

Влада Південної Кореї вирішила обладнати всі громадські будівлі та мільйон приватних будинків в Сеулі сонячними панелями до 2022 року.

Про це йдеться в публікації World Economic Forum. Завдяки вжитим заходам країна хоче перейти на відновлювану енергетику та довести відсоток її генерації в загальному обсязі країни до 35% до 2040 року.

Сонячні панелі на муніципальному будинку в районі Сеула Содемунгу koreatimes.co.kr

Наразі Південна Корея посідає четверте місце в світі за обсягами імпорту вугілля. Влада хотіла модернізувати 20 з 60 вугільних електростанцій, але в підсумку відмовилася від цього через економічну недоцільність.

"Для того, щоб мати більше відновлюваної енергії, ми повинні знизити інтенсивність вугільних електростанцій", – заявив професор енергетики в Корейському політехнічному університеті Кан Сенг Чжин, що працює над складанням плану.

На сьогоднішній день в Сеулі запущено 160 тис. домашніх сонячних електростанцій, які скорочують викиди вуглекислого газу на 100 тонн щорічно. Влада міста розробила спеціальну схему оренди сонячних панелей для місцевих жителів, яка виявилася дуже популярною.

У місті вже покрито сонячними батареями бейсбольний стадіон, є "сонячна" вулиця Gwanghwamun Square, яка живить свою інфраструктуру виключно "чистою" енергією. Але влада Сеула має намір не зупинятися і будувати цілі "сонячні" райони, залучаючи за допомогою "зеленої" революції більше туристів.

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