На крышах Берлина установят мощные солнечные электростанции

Руководство Берлина планирует установить на крышах города несколько солнечных электростанций совокупной мощностью около 4,4 ГВт.

Таким образом город планирует обеспечить часть потребностей в электричестве за счет "зеленой" энергии, пишет RechargeNews. Для реализации программы была создана специальная стратегия "Masterplan Solarcity", которую разработала группа экспертов под руководством Института солнечных энергетических систем Fraunhofer ISE.

Иллюстрация rechargenews.com

Согласно исследованию, приведенная цифра соответствует половине технического солнечного потенциала столицы Германии. Предполагается, что в будущем крышные солнечные электростанции позволят увеличить долю "солнечной" электроэнергии в общем энергопотреблении мегаполиса до 25%.

"Изучение энергетического потенциала Берлина показало, что в перспективе мы можем получать 25% электроэнергии от солнечных батарей в Берлине", – заявила министр энергетики Рамона Пол.

По ее словам, для ускорения солнечной экспансии города федеральное правительство Германии должно улучшить правовую базу для солнечной энергетики в городах. Берлин уже сейчас хочет активно использовать существующие возможности для использования солнечной энергии на государственном уровне, а также изучать инструменты регулирования "зеленой" энергетики.

По итогам 2018 года, в Берлине было установлено 106 МВт солнечных электростанций, которые покрывали 0,7% потребления электроэнергии. При этом, согласно генеральному плану города, в будущем планируется установить крышные СЭС на все здания в Берлине.

Дот этого Берлин поставил перед собой цель стать климатически нейтральным к 2050 году, и широкое использование солнечной энергии является важным элементом этой трансформации.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Германии во время зимнего урагана "Сабина" морские и наземные ветроэлектростанции покрывали около 60% потребления электроэнергии страны.

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