На дахах Берліна встановлять потужні сонячні електростанції

Керівництво Берліна планує встановити на дахах міста кілька сонячних електростанцій загальною потужністю близько 4,4 ГВт.

Таким чином місто планує забезпечити частину потреб в електриці за рахунок "зеленої" енергії, пише RechargeNews. Для реалізації програми була створена спеціальна стратегія "Masterplan Solarcity", яку розробила група експертів під керівництвом Інституту сонячних енергетичних систем Fraunhofer ISE.

Ілюстрація rechargenews.com

Згідно з дослідженням, наведена цифра відповідає половині технічного сонячного потенціалу столиці Німеччини. Передбачається, що в майбутньому дахові сонячні електростанції дозволять збільшити частку "сонячної" електроенергії в загальному енергоспоживанні мегаполісу до 25%.

"Вивчення енергетичного потенціалу Берліна показало, що в перспективі ми можемо отримувати 25% електроенергії від сонячних батарей в Берліні", – заявила міністр енергетики Рамона Пол.

За її словами, для прискорення сонячної експансії міста федеральний уряд Німеччини має поліпшити правову базу для сонячної енергетики в містах. Берлін вже зараз хоче активно використовувати існуючі можливості для використання сонячної енергії на державному рівні, а також вивчати інструменти регулювання "зеленої" енергетики.

За підсумками 2018 року, в Берліні було встановлено 106 МВт сонячних електростанцій, які покривали 0,7% споживання електроенергії. При цьому, згідно з генеральним планом міста, в майбутньому планується встановити дахові СЕС на всі будівлі в Берліні.

До цього Берлін поставив перед собою мету стати кліматично нейтральним до 2050 року, і широке використання сонячної енергії є важливим елементом цієї трансформації.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Німеччині під час зимового урагану "Сабіна" морські і наземні вітроелектростанції покривали близько 60% споживання електроенергії країни.

Будь у «зеленому» тренді: слідкуй за нашими новинами в Telegram