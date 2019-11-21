"Розумні дзеркала і машинний зір": вчені у США повідомили про прорив в області сонячної енергетики

Компанія Heliogen в США заявила про створення унікального методу, який дозволить підвищити потужність сонячних електростанцій.

Про це повідомляє ArsTechnica. При цьому видання нагадує, що компанія свого часу отримала фінансування від інвесторів з Кремнієвої долини. У їх числі також був мільярдер Білл Гейтс.

Сонячна електростанція геліотермального типу Heliogen arstechnica.com

За даними керівництва стартапу, їм вдалося зробити прорив за рахунок поєднання так званого "машинного зору" з технологією надточного управління дзеркалами, що відбивають сонячні промені. Система за допомогою камер реєструє і коригує положення дзеркал, щоб підтримувати максимально сконцентрований пучок сонячного світла на тепловому елементі (зазвичай в його ролі виступає посудина з водою або сіллю).

За таким принципом зазвичай працюють сонячні електростанції геліотермального або баштового типу. Нагрівання теплового елемента на вежі в центрі станції дозволяє конвертувати теплову енергію сонця в електрику.

Сонячна електростанція геліотермального типу Heliogen techspot.com

У компанії відзначають, що змогли домогтися підвищення температури теплового елемента до 1000 градусів за Цельсієм, при цьому раніше рекордом було значення в 565 градусів. Завдяки цьому технологію можна використовувати у промислових процесах, де потрібні високі температури, а не тільки у геліотермальних станціях. Крім того, підвищення максимальної температури дозволить видобувати більшу кількість енергії, що зробить геліотермальную генерацію більш прибутковою і конкурентноздатною.

У майбутньому компанія планує довести температуру до 1500 градусів за Цельсієм. Це дозволить виконувати розщеплення CO2 з подальшою переробкою на біопаливо і проводити синтез водню без використання викопного палива.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як в США вчені з Каліфорнійського університету створили штучні "соняшники", які самі "стежать" за сонцем, вловлюючи сонячну енергію.

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