Первая в своем роде: в Германии построят плавающую солнечную ферму

В Германии разместят более 2000 солнечных панелей мощностью порядка 730 МВт/ч на плотах посреди водоема около города Ренхен на территории федеральной земли Баден-Вюртемберг.

Итоговый проект станет первой плавучей солнечной электростанцией Германии, способной производить электроэнергию в промышленном масштабе, сообщает CleanTechnica.

Строительство солнечной электростанции начнется в феврале 2020 года и продлится несколько месяцев, после чего сборка плотов на водоеме займет еще месяц. При этом правительство не разглашает стоимость проекта.

Конструкцию станции разработала компания Ciel & Terre, строительством займется немецкий концерн Erdgas Südwest. Полученная во время работы энергия пойдет на снабжение каменоломни, которая добывает руду на дне озера.

Стоит отметить, что правительство Баден-Вюртемберг может серьезно заниматься добычей энергии благодаря плавучим электростанция - в этом регионе находится порядка сотни карьерных озер, которые закрыты для доступа обывателей и отдыха.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как выглядит самая мощная солнечная электростанция, и показывал видео с демонстрацией ее работы.

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