Перша у своєму роді: в Німеччині побудують плавучу сонячну ферму

У Німеччині розмістять більше двох тисяч сонячних панелей потужністю орієнтовно 730 МВт/год на плотах посеред водойми біля міста Ренхен, що на території федеральної землі Баден-Вюртемберг.

Підсумковий проєкт стане першою плавучою сонячною електростанцією Німеччини, здатною виробляти електрику в промисловому масштабі, повідомляє CleanTechnica.

Будівництво СЕС почнеться в лютому 2020 року й триватиме кілька місяців, після чого збірка плотів на воді займе ще місяць. Водночас уряд не розголошує вартість проєкту.

Конструкцію розробила компанія "Ciel & Terre", за будівництво відповідатиме німецький концерн "Erdgas Südwest". Отримана під час роботи енергія піде на постачання каменоломні, яка видобуває руду на дні озера.

Варто відзначити, що уряд Баден-Вюртемберга може серйозно зайнятися розвитком плавучих електростанцій – в цьому регіоні розташована орієнтовно сотня кар'єрних озер, до яких місцеві жителі й туристи не мають доступу.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, який вигляд має найпотужніша сонячна електростанція, і показував відео з демонстрацією її роботи.

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