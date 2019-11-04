Сила воды: опубликован ТОП самых мощных гидроэлектростанций мира

Доля гидроэнергетики в мировом объеме сейчас составляет порядка 20%, и постоянно увеличивается, причем каждый новый "зеленый" проект становится все более масштабным.

Портал "Энергореформа" составил список самых мощных гидроэлектростанций мира. При этом в их число не вошли станции, которые находятся в процессе строительства, пусть даже их итоговая мощность в результате может оказаться выше (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

ГЭС "Итайпу", Бразилия

Стоит отметить, в ряде стран мира ГЭС являются ключевыми источниками энергии. К примеру, норвежские станции покрывают потребности страны в электроэнергии на 98%. В Австрии этот показатель составляет 65%.

"Три Ущелья" (Three Gorges), Китай, река Янцзы. Мощность – 22,5 ГВт, высота плотины – 185 м, длина – 2309 м, 34 гидротурбины, емкость водохранилища – 39,3 км куб.

Строить ГЭС начали в 1992 году. Планировалось, что станция будет покрывать около 20% потребностей Китая в электроэнергии. Но на время запуска "аппетиты" страны настолько выросли, что она едва смогла обеспечить 2%.

ГЭС "Три Ущелья", Китай

Строительство ГЭС улучшило условия для судоходства на местности, в результате чего грузооборот вырос до 10 раз. Также "Три ущелья" улучшила ситуацию с паводками в долине реки, от которых эта территория страдала с давних времен. В 2010 году случилось одно из самых больших наводнений за последние 130 лет, но водохранилище аккумулировало в себе избыток воды (ее уровень вырос на 3 м в сутки) и сохранила земли от затопления.

"Итайпу" (Itaipu), Бразилия, река Парана. Мощность – 14 ГВт, высота плотины – 196 м, длина – 7700 м, емкость водохранилища: 29 км³

ГЭС "Итайпу", Бразилия

Строительство объекта началось в 1971 году. Через 12 лет станцию ввели в эксплуатацию. До 1992 года "Итайпу" считалась самой мощной ГЭС в мире, но впоследствии пальму первенства пришлось отдать более современным "Трем ущельям".

Сегодня гигантская ГЭС обеспечивает около 20% потребностей Бразилии в электроэнергии и более 90% – Парагвая.

"Силоду" (Silodu), Китай, река Цзиньши. Мощность 13,86 ГВт, высота плотины – 285 м, длина – 700 м, емкость водохранилища: 12,7 км³.

Название свое станция получила от расположенного неподалеку поселения Силоду, центра городского уезда Юншань. Строительство началось в 2003 году, а осенью 2014-го на станции уже работало 18 гидротурбин мощностью 770 МВт.

ГЭС "Силоду", Китай cnbnc.com

В результате на электростанцию была возложена не только миссия обеспечения страны электроэнергией, но и частично – очистка реки, которая отличалась силным течением и поэтому была загрязнена большим количеством ила. Сегодня "Силоду" успешно контролирует сток воды и фильтрует ее.

"Гури" (Guri), Венесуэла, река Карони. Мощность 10,23 ГВт, высота плотины – 162 м, длина – 1300 м, емкость водохранилища: 138 км куб.)

ГЭС начали строить в 1963 году, а в 1986, когда "Гури" заработала на полную мощность, она на три года получила звание самой большой гидроэлектростанции в мире. В двух машинных залах работают 20 гидроагрегатов, которые на 65% обеспечивают потребности Венесуэлы в электроэнергии.

ГЭС "Гури", Венесуэла

К 2000 году "Гури" носила имя президента Рауля Леони, во время правления которого началось ее строительство. Сегодня это гидроэлектростанция имени Симона Боливара, национального героя страны и руководителя освободительной борьбы за независимость испанских колоний в Южной Америке.

"Тукуруи" (Tucurui), Бразилия, река Токантис. Мощность 8,37 ГВт, высота плотины – 95 м, длина – 8000 м, емкость водохранилища 45 км куб.

ГЭС расположена в лесах Амазонки и является первым такого рода масштабным техническим проектом в бразильской части тропических лесов. Сооружение электростанции началось в 1976 году, а уже в 1984 "Тукуруи", которая взяла себе название местного поселения, расположенного неподалеку, была запущена.

ГЭС "Тукуруи", Бразилия

На станции установлено 25 турбин, которые ежегодно производят около 21,4 млрд кВт-ч электроэнергии, большая часть которой идет на нужды предприятий алюминиевой промышленности.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, что в 2020 году "зеленые" технологии могут занять 11% рынка генерации электроэнергии Украины, однако это создаст дефицит из-за выплат по "зеленым" тарифам.

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