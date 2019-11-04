Сила води: опубліковано ТОП найпотужніших гідроелектростанцій світу

Частка гідроенергетики у світовому обсязі наразі становить близько 20%, і постійно збільшується, причому кожен новий "зелений" проєкт стає все масштабнішим.

Портал "Енергореформа" склав список найпотужніших гідроелектростанцій (ГЕС) світу. При цьому до їхнього числа не увійшли станції, які перебувають у процесі будівництва, нехай навіть їхня підсумкова потужність у результаті може виявитися вищою (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

ГЕС "Ітайпу", Бразилія

Слід зазначити, у низці країн світу ГЕС є ключовими джерелами енергії. Наприклад, норвезькі станції покривають потреби країни в електроенергії на 98%. В Австрії цей показник становить 65%.

"Три Ущелини" (Three Gorges), Китай, річка Янцзи. Потужність – 22,5 ГВт, висота греблі – 185 м, довжина – 2309 м, 34 гідротурбіни, ємність водосховища – 39,3 км куб.

Будувати ГЕС почали у 1992 році. Планувалося, що станція покриватиме близько 20% потреб Китаю в електроенергії. Але на час запуску "апетити" країни настільки зросли, що вона ледь змогла забезпечити 2%.

ГЕС "Три Ущелини", Китай

Будівництво ГЕС покращило умови для судноплавства на місцевості, в результаті чого вантажообіг зріс до 10 разів. Також "Три ущелини" покращила ситуацію з паводками у долині річки, від яких ця територія потерпала з давніх часів.

У 2010 році трапилася одна з найбільших повеней за останні 130 років, але водосховище акумулювало у собі надлишок води (її рівень зріс на 3 м на добу) і вберегло землі від затоплення.

"Ітайпу" (Itaipu), Бразилія, річка Парана. Потужність – 14 ГВт, висота греблі – 196 м, довжина – 7700 м, ємність водосховища: 29 км куб.

ГЕС "Ітайпу", Бразилія

Будівництво об'єкту почалося у 1971 році. Через 12 років станцію ввели в експлуатацію. До 1992 року "Ітайпу" вважалася найпотужнішою ГЕС у світі, але згодом пальму першості довелося віддати сучаснішим "Трьом ущелинах".

Сьогодні гігантська ГЕС забезпечує близько 20% потреб Бразилії в електроенергії та понад 90% – Парагваю.

"Сілоду" (Silodu), Китай, річка Цзіньшу. Потужність 13,86 ГВт, висота греблі – 285 м, довжина – 700 м, ємність водосховища: 12,7 км куб.

Назву свою станція отримала від розташованого неподалік поселення Сілоду, центру міського повіту Юншань. Будівництво розпочалося у 2003 році, а восени 2014-го на станції вже працювало 18 гідротурбін потужністю 770 МВт.

ГЕС "Сілоду", Китай cnbnc.com

В результаті на електростанцію була покладено не тільки місія забезпечення країни електроенергією, а й частково – очищення річки, яка відрізнялася сильною течією і тому була забруднена великою кількістю мулу. Сьогодні "Сілоду" успішно контролює стік води і фільтрує її.

"Гурі" (Guri), Венесуела, річка Кароні. Потужність 10,23 ГВт, висота греблі – 162 м, довжина – 1300 м, ємність водосховища: 138 км куб.)

ГЕС почали будувати у 1963 році, а у 1986-му, коли "Гурі" запрацювала на повну потужність, вона на три роки отримала звання найбільшої гідроелектростанції у світі. У двох машинних залах працюють 20 гідроагрегатів, які на 65% забезпечують потреби Венесуели в електроенергії.

ГЕС "Гурі", Венесуела

До 2000 року "Гурі" носила ім'я президента Рауля Леоні, під час правління якого почалося її будівництво. Сьогодні це гідроелектростанція імені Симона Болівара, національного героя країни та керівника визвольної боротьби за незалежність іспанських колоній у Південній Америці.

"Тукуруї" (Tucurui), Бразилія, річка Токантіс. Потужність 8,37 ГВт, висота греблі – 95 м, довжина – 8000 м, ємність водосховища 45 км куб.

ГЕС розташована в лісах Амазонки і є першим такого роду масштабним технічним проєктом у бразильській частині тропічних лісів. Спорудження електростанції почалося у 1976 році, а вже о 1984-му "Тукуруї", яка взяла собі назву місцевого поселення, розташованого неподалік, була запущена.

ГЕС "Тукуруї", Бразилія

На станції встановлено 25 турбін, які щороку виробляють близько 21,4 млрд кВт-год електроенергії, велика частина якої йде на потреби підприємств алюмінієвої промисловості.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, що у 2020 році "зелені" технології можуть зайняти 11% ринку генерації електроенергії України, проте це створить дефіцит через виплати за "зеленими" тарифами.

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