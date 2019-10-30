Рост 'зеленой' энергетики создаст многомиллиардную дыру в бюджете: эксперт дал прогноз

В 2020 году "зеленые" технологии могут занять 11% рынка генерации электроэнергии Украины, однако это создаст дефицит из-за выплат по "зеленым" тарифам.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на заявление руководителя энергетической компании Rengy Development Нарека Арутюняна. По его словам, бюджету потребуется дополнительно 16 млрд грн.

"В этом году, с учетом больших гидроэлектростанций, мы достигнем 9% электроэнергии из возобновляемых источников, а в следующем, я думаю, что 11% будет. Это хорошая новость. Но плохая новость в том, что при этом возникнет дефицит средств на оплату по "зеленому" тарифу",– заявил он во время круглого стола о рынке возобновляемых источников энергии, организованного Европейской Бизнес Ассоциацией.

По словам Арутюняна, под конец 2019 году в Украине построят 5,7 ГВт "зеленой генерации. Для оплаты такого количества э/э потребуется 16 млрд грн, уверяет эксперт.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как в 2014 году Кабинет министров утвердил Национальный план действий по возобновляемой энергетике до 2020 года.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!