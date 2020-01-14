России грозит радиоактивное загрязнение с Донбасса – эколог

Председатель Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко заявила, что шахта "Юнком", расположенная на неподконтрольной территории Донбасса, может представлять радиоактивную угрозу для юга Российской Федерации.

"В Россию могут попасть радиоактивные элементы, но причиной тому – решение российских оккупантов, которые прекратили откачки шахтных вод на шахте "Юнком", – сказала она в блоге OBOZREVATEL.

Как пояснила эколог, при Советском Союзе эта шахта была экспериментальной. В ней был произведен экспериментальный ядерный взрыв, а позже "ядерный объект был законсервирован".

Шахта "Юнком" несет радиоактивное загрязнение

"Шахта "Юнком" находилась под очень тщательным вниманием украинских природоохранных служб все годы независимости. Несмотря на серьезные экономические издержки, шахтные воды с "Юнкома" все время откачивались. Но в прошлом году оккупационные власти приняли решение о прекращении откачки вод с шахты "Юнком", – сообщила эколог.

Таким образом, "радиоактивные элементы, мигрируя через подземные горизонты, могут попасть в Северский Донец, который течет по территории Украины и завершает свое течение именно на юге Российской Федерации в Ростовской области".

Как писал OBOZREVATEL, ранее об опасности затопления угольных шахт рассказала эколог Анна Акерман. По ее словам, массовое затопление шахт на временно оккупированных территориях Донбасса грозит обернуться экологической катастрофой.

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