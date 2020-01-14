Росії загрожує радіоактивне забруднення з Донбасу – еколог

Голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко заявила, що шахта "Юнком", розташована на непідконтрольній території Донбасу, може представляти радіоактивну загрозу для півдня Російської Федерації.

"В Росію можуть потрапити радіоактивні елементи, але причиною тому – рішення російських окупантів, які припинили відкачування шахтних вод на шахті" Юнком", – сказала вона в блозі OBOZREVATEL.

Як пояснила еколог, за Радянського Союзу ця шахта була експериментальною. У ній був проведений експериментальний ядерний вибух, а пізніше "ядерний об'єкт був законсервований".

Шахта "Юнком" несе радіоактивне забруднення

"Шахта" Юнком "перебувала під дуже ретельною увагою українських природоохоронних служб всі роки незалежності. Незважаючи на серйозні економічні витрати, шахтні води з "Юнкома" весь час відкачували. Але минулого року окупаційна влада ухвалила рішення про припинення відкачки вод з шахти "Юнком" , – повідомила еколог.

Таким чином, "радіоактивні елементи, мігруючи через підземні горизонти, можуть потрапити в Сіверський Донець, який тече по території України і завершує свою течію саме на півдні Російської Федерації в Ростовській області".

Як писав OBOZREVATEL, раніше про небезпеку затоплення вугільних шахт розповіла еколог Ганна Акерман. За її словами, масове затоплення шахт на тимчасово окупованих територіях Донбасу загрожує обернутися екологічною катастрофою.

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