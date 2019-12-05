"Паливні двигуни зникнуть": експерт передрік беззастережну перемогу "зеленої енергетики"

До 2035 року власники автомобілів з бензиновим або дизельним двигуном не зможуть його продати через зміни екологічних умов на ринку і переходу планети на "зелену" енергетику.

Про це заявив експерт зі стратегічного маркетингу Андрій Себрант, повідомляє VC. Він також висловив упевненість, що в майбутньому процес заміщення спалювання палива буде прискорюватися і "підганятися усіма можливими батогами".

В майбутньому світова енергетика почне все більше фокусуватися на виробництві електроенергії без використання невідновлюваних джерел енергії. Водночас окрема увага приділятиметься питанням виділення шкідливих для планети речовин, відзначає експерт.

"Це "чиста електрифікація", за якої двигуни внутрішнього згоряння зникають як клас, вони просто переходять на хороший водень. Це історія, за якої в промисловості та інших місцях, де так чи інакше використовується спалювання чого-небудь, на зміну приходить електрика з якихось екологічно чистих джерел", – зазначає Себрант.

Крім того, аналітик упевнений, що процеси відбуватимуться швидше як завдяки адміністративному впливу і величезним фінансовим вливанням з боку держав, так і з боку різних фондів. Вони розумітимуть, що це гарний напрямок, яке буде мати гарні шанси на швидке повернення вкладених грошей, підкреслює він.

У 2020 році буде помітним вплив нових правил і законів про "чисту" електрику, що позначиться на ланцюгу поставок сировини, на структурі електромереж і будь-яких інших точках, де можуть "розвернутися технології", впевнений Себрант. Він також висловив упевненість, що в майбутньому через перехід на "зелену" електрику "вигляд почне міняти все: від мопедів до ТЕЦ".

"На цьому шляху будуть і втрати, які труситимуть економіку. Енергетика – це інфраструктурні проєкти, вкладення в які окупаються дуже повільно, і є шанси, що щось не встигне окупитися", – застеріг експерт.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що для порятунку планети від кліматичної кризи необхідно досягти трьох цілей, які обмежать зростання температури на планеті й усунуть загрозу глобального потепління.

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