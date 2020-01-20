"Продай або здай на металобрухт": українцям розповіли про електромобілі в Китаї

Влада китайського міста Санья на Хайнані заборонили реєстрацію авто з бензиновими двигунами, і до кінця року планують перевести весь транспорт на електромобілі.

Про це написав на своїй сторінці в Facebook відомий журналіст і волонтер Андрій Боєчко, який подорожував разом зі SkyUp. За його словами, вперше реєстрацію бензинових авто заборонили ще три роки тому.

bbntimes.com

"В кінці цього року в Санья не залишиться жодного транспортного засобу, що працює на бензині або дизельному паливі. Маєш таку машину – продай або здай на металобрухт", – написав він.

В майбутньому вулицями міста їздитимуть тільки електромобілі, зазначає Боєчко. "Уже зараз понад 70% всього транспорту – електричний", – підкреслив журналіст.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що німецька компанія Mercedes-Benz і китайський автовиробник Geely анонсували початок спільного виробництва електромобілів Smart в Китаї.

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