Головна Новини
20 січня • оновлено в 18:49
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Зелена енергія та новини екології

"Продай або здай на металобрухт": українцям розповіли про електромобілі в Китаї

1.7т
Читати матеріал російською

Влада китайського міста Санья на Хайнані заборонили реєстрацію авто з бензиновими двигунами, і до кінця року планують перевести весь транспорт на електромобілі.

Про це написав на своїй сторінці в Facebook відомий журналіст і волонтер Андрій Боєчко, який подорожував разом зі SkyUp. За його словами, вперше реєстрацію бензинових авто заборонили ще три роки тому.

"Продай або здай на металобрухт": українцям розповіли про електромобілі в Китаї

bbntimes.com

Новини
Електромобілі б'ють рекорди: в Європі бензинові авто стрімко втрачають популярність

"В кінці цього року в Санья не залишиться жодного транспортного засобу, що працює на бензині або дизельному паливі. Маєш таку машину – продай або здай на металобрухт", – написав він.

В майбутньому вулицями міста їздитимуть тільки електромобілі, зазначає Боєчко. "Уже зараз понад 70% всього транспорту – електричний", – підкреслив журналіст.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що німецька компанія Mercedes-Benz і китайський автовиробник Geely анонсували початок спільного виробництва електромобілів Smart в Китаї.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Електротранспорт" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Алекс Шухарт
Тема
Електротранспорт
Місце
Китай
Теги
Green Oboz електромобілі
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
1
0
Смішно
7
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Отличная новость! Да, твари русские? Нефтесосы,как перспективы?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новини

Топпублікації

Топблоги