Электромобили Smart начнут создавать в Китае: озвучены сроки

Немецкая компания Mercedes-Benz и китайский автопроизводитель Geely анонсировали начало совместного производства электромобилей Smart в Китае. Первые авто появятся на рынке в 2022 году.

Об этом сообщает Electrek. По данным издания, в сделку инвестируют 5,4 млрд юаней (около $780 млн).

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По данным издания, сейчас компании получили одобрение от властей Китая, и могут сосредоточиться на организации совместного производства электрокаров на территории КНР. Новое совместное предприятие Smart Automobile получило капитал с равными долями от обоих компаний.

Штаб-квартира предприятия будет расположена в бухте Ханчжоу в прибрежном городе Нинбо. Продажи выпущенных электромобилей будут осуществляться в Китае и Германии.

"После получения всех необходимых разрешений, мы готовы к созданию совместного предприятия. На базе мощностей новой компании будет создано новое поколение интеллектуальных электромобилей с нулевым выбросом", – заявил глава правления концернов Daimler AG и Mercedes-Benz Ола Кяллениус.

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