"Вплоть до закрытия": в Украине выдвинули ультиматум для промышленников

Кабинет Министров Украины одобрил законопроект, который предусматривает предотвращение, уменьшение и контроль загрязнений со стороны промышленных объектов.

Об этом в Telegram сообщает премьер-министр Алексей Гончарук. По его словам, принятые меры должны повлиять на количество вредных выбросов на территории страны.

Промышленные загрязнения network.bellona.org

"В рамках законопроекта мы вводим разрешения для крупных предприятий, которые являются наибольшими загрязнителями окружающей среды. Разрешение включает в себя перечень требований к объемам загрязнения и необходимые меры для уменьшения влияния предприятий на окружающую среду", – заявил чиновник.

По словам Гончарука, в Европе все крупные предприятия обязательно получают такое разрешение. В рамах новой программы все предприятия должны будут осуществлять мониторинг выбросов и ежегодно отчитываться о соблюдении условий интегрированного разрешения.

"Если предприятие не отчитывается, систематически нарушает условия разрешения или не выполняет его условия, ему могут аннулировать разрешение. Это означает, что работа предприятия будет остановлена, пока не будут выполнены все условия разрешения", – предостерегает премьер-министр.

Гончарук уверен, что введение разрешения будет способствовать модернизации производства и внедрению новых технологий. Также оно приведет к уменьшению промышленного загрязнения, улучшению состояния окружающей среды и здоровья людей.

"По данным Института оценки и измерения показателей здоровья, в 2016 году в Украине загрязнение атмосферного воздуха привело к более 58 тыс. смертей. Загрязнение окружающей природной среды на глобальном уровне вызывает около 16% преждевременных смертей ежегодно", – подчеркнул чиновник.

Ранее OBOZREVATEL писал, что правительство Украины создаст в Кривом Роге "Офис контроля выбросов в атмосферу", который будет заниматься контролем экологии в наиболее сложных промышленных регионах страны.

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