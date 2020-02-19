"Аж до закриття": в Україні висунули ультиматум для промисловців

Кабінет Міністрів України схвалив законопроект, який передбачає запобігання, зменшення та контроль забруднень з боку промислових об'єктів.

Про це в Telegram повідомляє прем'єр-міністр Олексій Гончарук. За його словами, вжиті заходи повинні вплинути на кількість шкідливих викидів на території країни.

Промислові забруднення network.bellona.org

"В рамках законопроекту ми вводимо дозволи для великих підприємств, які є найбільшими забруднювачами довкілля. Дозвіл включає в себе перелік вимог до обсягів забруднення і необхідних заходів для зменшення впливу підприємств на навколишнє середовище", – заявив чиновник.

За словами Гончарука, в Європі всі великі підприємства обов'язково отримують такий дозвіл. В рамах нової програми всі підприємства повинні будуть здійснювати моніторинг викидів і щорічно звітувати про дотримання умов інтегрованого дозволу.

"Якщо підприємство не звітує, систематично порушує умови дозволу або не виконує його умови, йому можуть анулювати дозвіл. Це означає, що робота підприємства буде зупинена, поки не будуть виконані всі умови дозволу", – застерігає прем'єр-міністр.

Гончарук упевнений, що введення дозволу сприятиме модернізації виробництва та впровадженню нових технологій. Також воно призведе до зменшення промислового забруднення, поліпшення стану навколишнього середовища і здоров'я людей.

"За даними Інституту оцінки і вимірювання показників здоров'я, в 2016 році в Україні забруднення атмосферного повітря призвело до понад 58 тис. смертей. Забруднення навколишнього природного середовища на глобальному рівні викликає близько 16% передчасних смертей щорічно", – підкреслив чиновник.

Раніше OBOZREVATEL писав, що уряд України створить в Кривому Розі "Офіс контролю викидів в атмосферу", який буде займатися контролем екології в найбільш складних промислових регіонах країни.

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