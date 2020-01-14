Перехід країн світу на "зелену" енергетику: озвучена "ціна питання"

Для подвоєння наявного рівня потужностей відновлюваної енергетики (ВДЕ), необхідно до 2030 року збільшити інвестиції в "зелену" генерацію до $750 млрд.

Так стверджується в тексті доповіді, яку випустило Міжнародне агентство з відновлюваних джерел енергії (IRENA) для 10-ої щорічної асамблеї. Традиційно, документ відображає останні світові досягнення в області ВДЕ і розповідає про заходи, яких необхідно вжити найближчими роками.

Згідно зі звітом агентства, збільшення рівня інвестицій дозволить зберегти темпи впровадження нових потужностей ВДЕ по всьому світу. Завдяки цьому до 2030 року частка відновлюваних джерел енергії має збільшитися з 25% до 57% в глобальному масштабі.

Крім того, експерти наголошують, що світовий рівень інвестицій в традиційну енергетику досягає $10 трлн. Якщо його не зменшити, це створює ризик ймовірності перевищення світового рівня викидів вуглецю в 1,5 градуса до 2030 року.

"Ми вступили в десятиліття дій у галузі поновлюваних джерел енергії. Період, у якому енергетична система буде перетворюватися з безпрецедентною швидкістю. Щоб це трапилося, ми повинні терміново вирішити питання про необхідність посилення політики стимулювання й значного збільшення інвестицій у ВДЕ протягом наступних 10 років. Поновлювані джерела енергії є ключем до сталого розвитку і мають посісти центральне місце в енергетичному та економічному плануванні в усьому світі", – заявив генеральний директор IRENA Франческо Ла Камер.

Крім того, експерти наголошують, що інвестиції в "зелену" енергетику дозволять заощадити до $3,7 трлн до 2030 року завдяки зниженню рівня втрат, пов'язаних зі змінами клімату. Це перевищує необхідний рівень інвестицій усемеро, підкреслюють аналітики.

Крім того, в IRENA нагадують, що за останні кілька років завдяки розвитку технологій витрати на сонячну енергію зменшилися майже на 90%. Водночас ціни на вітряні турбіни за цей час також знизилися вдвічі.

Якщо рівень технологічного розвитку та відповідних інвестицій збережеться на тому ж рівні, до кінця десятиліття сонячні й вітрові станції можуть покрити більш ніж 2/3 світових потреб у енергії, зазначають фахівці. Крім того, сотні мільйонів людей зможуть отримати доступ до автономних джерел енергії завдяки "зеленій" генерації – зараз понад 160 млн осіб по всій землі користуються перевагами відновлюваної енергетики в приватному порядку, йдеться у звіті.

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