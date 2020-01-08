Миллиарды евро: инвестиции в "зеленую" энергетику Украины побили рекорд

В 2019 году в создание возобновляемых источников энергии на территории Украины инвестировали рекордные 3,7 млрд евро (около 98 млрд грн).

Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства по вопросам энергоэффективности и энергосбережения (Госэнергоэффективности). По данным ведомства, инвестиции пошли на создание солнечных, ветряных и биоэлектростанций общей мощностью более 4500 МВт.

Иллюстрация europarl.europa.eu

"Созданные в 2019 году проекты позволили поднять общую мощность "зеленой" энергетики Украины в 3 раза, до 6,8 ГВт. В целом действующие объекты возобновляемой энергетики позволяют ежегодно производить более 8,4 млрд кВт*ч электроэнергии (около 5,5% от общего производства) и обеспечивать электричеством более 3,3 млн домохозяйств", – отмечают в Госэнергоэффективности.

При этом в агентстве подчеркивают, что общая мощность созданных в 2019 году объектов "зеленой" энергетики почти в два раза превысила совокупную мощность всей возобновляемой энергетики страны, созданной до 2019 года. Кроме того, благодаря альтернативной энергетике количество выбросов парниковых газов, которые вызывают глобальное потепление, будет ежегодно уменьшаться на 9,2 млн тонн, отмечают в пресс-службе ведомства.

"Вместе с тем, в связи со стремительным развитием возобновляемой энергетики ведется работа по решению вопроса балансировки и внедрение систем аккумулирования энергии, учитывая мировую практику", — добавили в Госэнергоэффективности.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что в Украину при помощи "зеленых" облигаций хотят привлечь миллиарды долларов инвестиций.

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