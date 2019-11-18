Одну из мощнейших ГЭС в Сирии захватила армия Асада: как это было

В Сирии правительственные войска взяли под контроль вторую по мощности гидроэлектростанцию страны – "Тишрин".

Такое заявление сделал командир группировки российских войск в Сирии Борис Фомичев. Как сообщают "РИА Новости", ГЭС расположена в сирийской провинции Алеппо.

Российская сторона заявляет, что операцию провели благодаря "мужеству сирийского народа". Также кроме самой станции освобождены прилегающие к электростанции территории.

"Сейчас на ней налажена работа, и она подает электричество в провинции Алеппо, Ракка", - заявил Фомичев.

"Тишрин" ria.ru

Он добавил, что в настоящее время местные жители спокойно находятся на освобожденной территории, поскольку террористов там нет.

"Эти территории будут снабжаться электричеством, это очень важный ресурс для восстановления, налаживания экономического развития. Начинают возвращаться беженцы в эти регионы. А с точки зрения переговорного процесса восстановление контроля над большей частью территории укрепляет позиции правительства, выбивает из военного и политического поля наиболее экстремистски настроенные группировки", ‒ сказал первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Игорь Ковалев.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Китае компания HZ Windpower сообщила о планах ввести в эксплуатацию гигантский ветрогенератор H210-10MW с размахом лопастей 210 метров и мощностью 10 МВт.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся