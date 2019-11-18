Одну з найпотужніших ГЕС у Сирії захопила армія Асада: як це було

У Сирії урядові війська взяли під контроль другу за потужністю гідроелектростанцію країни – "Тішрін".

Таку заяву зробив командир угруповання російських військ у Сирії Борис Фомічов. Як повідомляють "РИА Новости", ГЕС розташована в сирійській провінції Алеппо.

Російська сторона заявляє, що операцію провели завдяки "мужності сирійського народу". Також, крім самої станції, були звільнені прилеглі до неї території.

"Зараз на ній налагоджена робота, і вона подає електрику в провінції Алеппо, Ракка", – заявив Фомічов.

"Тішрін" ria.ru

Він додав, що наразі місцеві жителі спокійно перебувають на звільненій місцевості, бо терористів там немає.

"Ці території будуть забезпечуватися електрикою, це дуже важливий ресурс для відновлення, налагодження економічного розвитку. Починають повертатися біженці у ці регіони. А з точки зору переговорного процесу, відновлення контролю над більшою частиною території зміцнює позиції уряду, вибиває з військового і політичного поля найбільш екстремістсько налаштовані угруповання", – сказав перший заступник декана факультету світової економіки та світової політики Вищої школи економіки Ігор Ковальов.

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