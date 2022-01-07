Нежнейшее творожное суфле в духовке: как приготовить популярное блюдо

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
796
Нежнейшее творожное суфле в духовке: как приготовить популярное блюдо

Большинство считает, что творожное суфле – это довольно непростое и капризное блюдо. Но, если использовать качественные продукты и соблюдать пропорции, то оно с легкостью удастся с первого раза. Как результат – получите необычное лакомство к чаю или сытный завтрак.

Рецептом творожного суфле поделилась фудблогер Мария ( nyam_pp ). Опубликовано в Instagram.

Творожноесуфле

Ингредиенты:

  • творог 1% – 100 г

  • яйца – 2 шт

  • кефир 1% – 100 мл

  • мука рисовая – 30 г

  • твердый творог 30% – 150 г

  • разрыхлитель – 1\2 ч. л.

Кисломолочный творог для блюда
Видео дня

Способ приготовления:

1. Яйца взбить с кефиром.

2. Добавить творог и перемешать до однородности.

Твердый сыр для блюда

3. Натереть на терке сыр и добавить в массу. Перемешать.

4. Добавить муку, разрыхлитель и щепотку соли.

Приготовление суфле

5. Выпекать в духовке при температуре 180 градусов 35-40 минут.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинарецепт