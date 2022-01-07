Нежнейшее творожное суфле в духовке: как приготовить популярное блюдо
Большинство считает, что творожное суфле – это довольно непростое и капризное блюдо. Но, если использовать качественные продукты и соблюдать пропорции, то оно с легкостью удастся с первого раза. Как результат – получите необычное лакомство к чаю или сытный завтрак.
Рецептом творожного суфле поделилась фудблогер Мария ( nyam_pp ). Опубликовано в Instagram.
Ингредиенты:
творог 1% – 100 г
яйца – 2 шт
кефир 1% – 100 мл
мука рисовая – 30 г
твердый творог 30% – 150 г
разрыхлитель – 1\2 ч. л.
Способ приготовления:
1. Яйца взбить с кефиром.
2. Добавить творог и перемешать до однородности.
3. Натереть на терке сыр и добавить в массу. Перемешать.
4. Добавить муку, разрыхлитель и щепотку соли.
5. Выпекать в духовке при температуре 180 градусов 35-40 минут.
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