Нежнейшее творожное суфле в духовке: как приготовить популярное блюдо

Большинство считает, что творожное суфле – это довольно непростое и капризное блюдо. Но, если использовать качественные продукты и соблюдать пропорции, то оно с легкостью удастся с первого раза. Как результат – получите необычное лакомство к чаю или сытный завтрак.

Рецептом творожного суфле поделилась фудблогер Мария ( nyam_pp ). Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

творог 1% – 100 г

яйца – 2 шт

кефир 1% – 100 мл

мука рисовая – 30 г

твердый творог 30% – 150 г

разрыхлитель – 1\2 ч. л.

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Способ приготовления:

1. Яйца взбить с кефиром.

2. Добавить творог и перемешать до однородности.

3. Натереть на терке сыр и добавить в массу. Перемешать.

4. Добавить муку, разрыхлитель и щепотку соли.

5. Выпекать в духовке при температуре 180 градусов 35-40 минут.

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