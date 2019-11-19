Маск побудує гігантську фабрику Tesla у Німеччині: розкрито тривожні деталі

Компанія Tesla планує інвестувати 4,4 млрд євро у будівництво фабрики Gigafactory 4 у Німеччині, причому планує для цього використовувати фінансування з боку Європейського союзу.

Про це повідомляє СleanTechnica. Видання зазначає, що для підготовки будівельного майданчика Tesla доведеться вирубати гектари хвойного лісу, що вже викликало протести захисників навколишнього середовища.

Центр вантажних перевезень на схід від Берліна, поруч з яким буде побудована Gigafactory 4

Для того, щоб почати будівництво об'єкта у 2020 році, компанії необхідно підготувати промисловий майданчик поблизу міста Грюнхайде недалеко від Берліна. Для цього буде потрібно вирубати 70 га лісу, проте у компанії вже заявили, що відновлять знищені насадження у троєкратному обсязі.

Прем'єр-міністр Бранденбурга Дітмар Войдке заявив, що компанія може розраховувати на фінансову допомогу з боку ЄС у розмірі 330 млн євро. В уряді очікують, що створення фабрики створить більш 3 тис. робочих місць, причому у подальшому це число може зрости до 8 тис. за рахунок постійного персоналу фабрики Tesla.

Лісовий масив, де буде побудована Gigafactory 4

У самій компанії хочуть завершити будівництво і почати виробництво електромобілів в Європі у 2021 році. Щорічно Tesla хоче випускати близько 150 тис. електрокарів на промислових потужностях Gigafactory 4.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL повідомляв, що котирування акцій компанії Tesla в ІІІ кварталі 2019 року зросли більш ніж на 20%.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!