Лукашенко назвав справжню мету покупки електромобіля Tesla

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що купив електромобіль Tesla Model S для того, щоб створити вітчизняний аналог недорогого та якісного електрокара.

Про це повідомляє Onliner. За словами глави держави, Академія наук Білорусі повинна зайнятися питанням створення власного електричного авто.

Президент Білорусі Александор Лукашенко meduza.io

"Я вже дійшов до того, що почав публічно тестувати ці автомобілі. І Академії наук, по-моєму, було доручення по створенню власного електромобіля. І навіть в минулому році вже йшли заяви про те, що він вже готовий, вже можна ну принаймні замість Tesla його тестувати ", – заявив він.

За словами Лукашенка, до кінця 2020 року в країні будуть створені три моделі електромобіля: невеликий вантажний, електромобіль на базі Geely, а також мінівен.

"Tesla створила прекрасний автомобіль. Швидкість набирає, що всі наші німецькі тестовані автомобілі на двигунах внутрішнього згоряння залишилися миттєво позаду і наздогнати не змогли. Стартує він як космічний корабель. За дві з половиною секунди – 100 км. Але мене цікавило, як він тримає дорогу, – ідеально", – заявив він.

За словами президента Білорусі, він спеціально купив Tesla, щоб показати вітчизняним розробникам приклад для наслідування.

"Я ж вам Tesla пригнав і поставив поруч з вашим зразком. Розумію, що це був такий ще сирий зразок, але я не думаю, що ви білоруську Tesla винайдете, якщо говорити про легкові автомобілі. Але це ж має бути наближеним до цього, щоб людина за принципом ціна - якість міг придбати цей автомобіль ", – заявив він.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що мільярдер і власник американської компанії Tesla Ілон Маск спростував заяву президента Білорусі Олександра Лукашенка про подарований йому електромобіль.

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