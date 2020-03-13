Крупнейшие города мира проведут испытания безрельсового трамвая на солнечных панелях

Китайская компания CRRC проведет в 20 городах по всему миру испытания безрельсовых трамваев на солнечных панелях.

Об этом сообщает издание 6PR. В качестве "испытательных полигонов" были избраны города в Европе, Азии, Африке, Австралии и Новой Зеландии.

Безрельсовый трамвай от компании CRRC dezeen.com

"Безрельсовые трамваи тихие и не создают выбросов благодаря электрической тяге. На крыше у них находятся солнечные панели, поэтому им не нужна инфраструктура в виде проводов. Такой общественный транспорт полезен для окружающей среды, поскольку питается от бортовых батарей, которые могут заряжаться солнечной энергией, и, таким образом, способствуют уменьшению выбросов в атмосферу", – заявил профессор в области устойчивого развития Университета Кёртина Питер Ньюман.

Эксперт отметил, что безрельсовые трамваи могут развивать скорость до 70 км/ч и сочетают быстрое транзитное сообщение с высокой пропускной способностью.

"От трех до пяти вагонов в общем вмещают до 300 пассажиров и перевозят больше, чем автобусы. В таком трамвае может ехать столько же людей, сколько одновременно на шести дорожных полосах", – утверждает Ньюман.

Сейчас безрельсовые трамваи работают в китайских городах Чжучжоу и Ибин, а также проходят испытания в Катаре.

"В 2020 году будет проведено испытание в Перте, Австралия. Широкое внедрение безрельсовых трамваев – это путь к развитию технологически интеллектуального транспорта XXI века и меньшей зависимости от автомобилей", – сообщил Ньюман.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Болгария и Китай запустят производство электрических автобусов и запчастей для экологического транспорта.

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