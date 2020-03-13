Найбільші міста світу проведуть випробування безрейкового трамвая на сонячних панелях

Китайська компанія CRRC проведе в 20 містах по всьому світу випробування безрейкових трамваїв на сонячних панелях.

Про це повідомляє видання 6PR. "Випробувальними полігонами" стануть міста в Європі, Азії, Африці, Австралії та Нової Зеландії.

Безрейковий трамвай від компанії CRRC dezeen.com

"Безрейковий трамваї тихі і не створюють викидів завдяки електричній тязі. На даху у них знаходяться сонячні панелі, тому їм не потрібна інфраструктура у вигляді проводів. Такий громадський транспорт корисний для навколишнього середовища, оскільки живиться від бортових батарей, які можуть заряджатися сонячною енергією, і ,таким чином, сприяють зменшенню викидів в атмосферу", – заявив професор в галузі сталого розвитку Університету Кертіна Пітер Ньюман.

Експерт зазначив, що безрейкові трамваї можуть розвивати швидкість до 70 км/год і поєднують швидке транзитне сполучення з високою пропускною здатністю.

"Від трьох до п'яти вагонів в загальному вміщають до 300 пасажирів і перевозять більше, ніж автобуси. В такому трамваї може їхати стільки ж людей, скільки одночасно на шести дорожніх смугах", – стверджує Ньюман.

Зараз безрейкові трамваї працюють в китайських містах Чжучжоу і Ібін, а також проходять випробування в Катарі.

"У 2020 році буде проведено випробування в Перті, Австралія. Широке впровадження безрейкових трамваїв – це шлях до розвитку технологічно інтелектуального транспорту XXI століття і меншої залежності від автомобілів", – повідомив Ньюман.

Раніше OBOZREVATEL писав, що Болгарія і Китай запустять виробництво електричних автобусів і запчастин для екологічного транспорту.

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