Головна Новини
13 березня • оновлено в 17:59
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Зелена енергія та новини екології

Найбільші міста світу проведуть випробування безрейкового трамвая на сонячних панелях

1.7т
Читати матеріал російською

Китайська компанія CRRC проведе в 20 містах по всьому світу випробування безрейкових трамваїв на сонячних панелях.

Про це повідомляє видання 6PR. "Випробувальними полігонами" стануть міста в Європі, Азії, Африці, Австралії та Нової Зеландії.

Безрейковий трамвай від компанії CRRC

Безрейковий трамвай від компанії CRRC

dezeen.com

"Безрейковий трамваї тихі і не створюють викидів завдяки електричній тязі. На даху у них знаходяться сонячні панелі, тому їм не потрібна інфраструктура у вигляді проводів. Такий громадський транспорт корисний для навколишнього середовища, оскільки живиться від бортових батарей, які можуть заряджатися сонячною енергією, і ,таким чином, сприяють зменшенню викидів в атмосферу", – заявив професор в галузі сталого розвитку Університету Кертіна Пітер Ньюман.

Експерт зазначив, що безрейкові трамваї можуть розвивати швидкість до 70 км/год і поєднують швидке транзитне сполучення з високою пропускною здатністю.

"Від трьох до п'яти вагонів в загальному вміщають до 300 пасажирів і перевозять більше, ніж автобуси. В такому трамваї може їхати стільки ж людей, скільки одночасно на шести дорожніх смугах", – стверджує Ньюман.

Зараз безрейкові трамваї працюють в китайських містах Чжучжоу і Ібін, а також проходять випробування в Катарі.

"У 2020 році буде проведено випробування в Перті, Австралія. Широке впровадження безрейкових трамваїв – це шлях до розвитку технологічно інтелектуального транспорту XXI століття і меншої залежності від автомобілів", – повідомив Ньюман.

Раніше OBOZREVATEL писав, що Болгарія і Китай запустять виробництво електричних автобусів і запчастин для екологічного транспорту.

Руйнуємо міфи про сонячні панелі! Читайте в телеграм-каналі GreenOboz

Читайте всі новини по темі "Електротранспорт" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Алекс Шухарт
Тема
Електротранспорт
Місце
Китай
Тег
Green Oboz
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
1
1
Смішно
7
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Газмяс Омский
Газмяс Омский
Очередная глупость для подсвинков. Безрельсовый трамвай на аккумуляторах, а не солнечных панелях. Заряда хватает только на 40 км. То есть съездил по маршруту туда-обратно, заряжайся.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини

Топпублікації

Топблоги