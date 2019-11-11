Зеленая энергетика исцелит радиоактивную Фукусиму: что придумали в Японии

Правительство Японии решило превратить территорию префектуры Фукусима, которая пострадала после аварии на одноименной АЭС в 2011 году, в центр возобновляемой энергетики.

Об этом сообщает Business Line. Руководство региона считает, что таким образом сможет "оживить" пострадавшие от катастрофы территории.

Атомная электростанция "Фукусима-1" www.pinterest.fr

"Строительство солнечных и ветроэлектростанций на территории, загрязненной радиацией после аварии на АЭС, поможет оживить регион. Первая солнечная электростанция мощностью 20 МВт будет построена в городе Минамисома в северной части префектуры Фукусима", – заявил лава энергетического отдела в правительстве префектуры Масаси Такеучи.

Власти страны планируют инвестировать $2,75 млрд в создание "зеленого" кластера. Благодаря привлеченным от Development Bank of Japan и Mizuho Bank средствам будут построены 11 солнечных электростанций и 10 ветропарков общей мощностью 600 МВт.

Строительство первой солнечной электростанции начнется в январе 2020 года. При этом создание всех объектов хотят завершить к марту 2024 года.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как в Египте запустили в эксплуатацию солнечный парк Benban мощностью более 1,5 ГВт, что делает его самым большим в мире.

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