Зелена енергетика зцілить радіоактивну Фукусіму: що придумали в Японії

Уряд Японії вирішив перетворити територію префектури Фукусіма, яка постраждала після аварії на однойменній АЕС в 2011 році, в центр відновлюваної енергетики.

Про це повідомляє Business Line. Керівництво регіону вважає, що таким чином зможе "оживити" території, що постраждали від катастрофи.

Атомна електростанція "Фукусіма-1" www.pinterest.fr

"Будівництво сонячних і вітроелектростанцій на території, що була забруднена радіацією після аварії на АЕС, допоможе оживити регіон. Перша сонячна електростанція потужністю 20 МВт буде побудована в місті Мінамісома в північній частині префектури Фукусіма", – заявив лава енергетичного відділу в уряді префектури Масаси Такеучі.

Влада країни планує інвестувати $2,75 млрд в створення "зеленого" кластера. Завдяки залученим від Development Bank of Japan і Mizuho Bank грошам будуть побудовані 11 сонячних електростанцій і 10 вітропарків загальною потужністю 600 МВт.

Будівництво першої сонячної електростанції почнеться в січні 2020 року. При цьому створення всіх об'єктів хочуть завершити до березня 2024 року.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як в Єгипті запустили в експлуатацію сонячний парк Benban потужністю понад 1,5 ГВт, що робить його найбільшим в світі.

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