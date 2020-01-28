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28 січня • оновлено в 18:39
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/ Зелена енергія та новини екології

Глобальне падіння попиту на нафту: "зеленій" енергетиці передбачили новий прорив

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Попит на нафту в усьому світі почне скорочуватися в найближчі роки, причому з часом її почнуть заміщати інші, менш шкідливі джерела енергії.

Про це на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі заявив глава компанії BP Роберт Дадлі, пише Eurasia Daily. При цьому експерт відзначає, що одною тільки забороною нафтопродуктів не вийде вирішити проблеми екології.

Нафта і зелені технології

Нафта і зелені технології

greenbiz.com

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"Використання нафти і вугілля буде з часом скорочуватися. Безумовно, нафту ще довго будуть використовувати в нафтохімії. Однак у виробництві електроенергії буде відбуватися поступове заміщення нафти газом та іншими джерелами енергії", – заявив він. Особливо сильного удару по ринку нафти в окремих країнах може завдати введення заборони на використання двигунів внутрішнього згоряння, зазначив Дадлі.

Зараз європейські та американські компанії страждають через увагу громадськості до впливу об'єктів, які використовують у роботі вуглеводні, на екологію, наголосив голова компанії. Тому вже сьогодні залучення інвестицій у такі проєкти є важкою справою.

"За прогнозом ООН, протягом найближчих 20 років населення Землі збільшиться ще на 2 млрд людей, що еквівалентно появі ще одного Китаю і США на планеті, і буде потрібно багато енергії. Зараз поновлювані джерела забезпечують 3-4% світової потреби в енергії, проте в найближче десятиліття нинішні нафтокомпанії почнуть активно інвестувати в "зелені" технології і проєкти, які не настільки рентабельні, як нафтові, але дозволять знизити ступінь шкоди для навколишнього середовища", – відзначає видання.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як керівництво банку Goldman Sachs у США заявило про припинення інвестицій у розвідку і видобуток нафти в Арктиці, а також видобуток вугілля і будівництво вугільних електростанцій.

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Автор
Алекс Шухарт
Теги
Green Oboz відновлювальна енергія Нафтогазвидобування нафта
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
Настал эра коровиьих лепешек и жмыха ! видел раньше какой то фильм - автомобиль на дровах ездил ! Надо просто подождать лет 60 и авто на электро будет доступно каждому !
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Хакимов Игорь
Хакимов Игорь
Газ - это все, особенно российский )))
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