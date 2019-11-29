Майбутнє "зеленої" енергетики в Україні: Центр Разумкова провів дослідження

Центр Разумкова презентував дослідження "Зелені" інвестиції у сталому розвитку: світовий досвід і український контекст". Воно вивчило процес "зеленого" інвестування, особливості та глобальні тенденції розвитку, а також визначає поточний стан і перспективи мобілізації "зелених" інвестицій в Україні.

Презентація відбулася у рамках фахової дискусії, яка проходила в готелі "Національний" і в роботі якої взяли участь більш ніж 50 представників законодавчої влади, провідних наукових установ, державних органів влади та бізнесу.

Презентація дослідження Разумков центр

Керівником цього проєкту виступила експерт Центру Разумкова Катерина Маркевич, а науковим консультантом дослідження член-кореспондент НАН України Володимир Сіденко.

Дослідження було реалізоване за підтримки Представництва Фонду Фрідріха Науманна за Свободу в Україні та Білорусі.

У дослідженні послідовно аналізуються сучасні тенденції реалізації концепції сталого розвитку у світовій економіці, з особливою увагою до нових трендів становлення “зеленої” економіки та “екологізації” міжнародної фінансової системи, яка лежить в основі “зеленого” інвестування.

Також детально розглядаються головні детермінанти та фінансові інструменти “зеленого” інвестування – міжнародне “зелене” кредитування (кредитні лінії) та “зелені” облігації, “зелені” прямі іноземні інвестиції та приватне “зелене” кредитування.

Окремий розділ присвячено глобальним трендам “зеленого” інвестування у сектор відновлюваної енергетики, заходам енергоефективності, розробці “чистих” технологій, а також заходам з пом'якшення наслідків зміни клімату та адаптації до них.

За результатами дослідження сформульовано практичні пропозиції до засад політики “зеленого” інвестування в Україні, зокрема:

Визначено головні принципи політики “зеленого” інвестування;

Проаналізовано сучасний стан і перешкоди на шляху до реалізації цієї політики в Україні;

Запропоновано механізми та інструменти її реалізації.

Дослідження завершується розділом, в якому наведено аналіз результатів опитування керівників різних рівнів підприємств стосовно засад і передумов “зеленого” інвестування.

Крім зазначеного, видання містить фахові статті, в яких аналізуються окремі проблемні аспекти “зеленого” інвестування у світі та Україні.

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