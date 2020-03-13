"Зеленой" энергетике предсказали кризис из-за падения цен на нефть

Кризисная ситуация на нефтяном рынке, из-за которой произошло падение цены, отрицательно скажется на стремлении стран переходить на возобновляемые источники энергии.

Об этом заявил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль, пишет Financial Times. Помимо замедления роста мировой экономики, нефтяной кризис может существенно снизить спрос на электромобили и снизить привлекательность "зеленой" энергетики, подчеркивает эксперт.

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В отличие от периода низких цен на нефть 2014-2016 годов, сейчас многие страны мира поставили перед собой цели достичь нулевого уровня выбросов углекислого газа в ближайшие десятилетия. Это требует существенных изменений в использовании энергии, подчеркивает издание.

По словам Бироля, текущая ситуация станет "хорошей проверкой" приверженности климатических обязательств, которые взяли на себя правительства и компании в последнее время. Также усугубляет ситуацию и то, что низкие цены на энергоносители, как правило, уменьшают экономические выгоды от сохранения энергии и поиска способов более эффективного ее использования.

"Более дешевая энергия всегда приводит к снижению эффективности использования энергии. Низкие цены на энергоносители сделают экономику энергосбережения менее привлекательной из-за дешевых нефти и газа", – уверен Бироль.

При этом издание подчеркивает, что изменение нефтяных цен не оказывают непосредственного воздействия на электрогенерацию, поскольку нефть редко используется для выработки электроэнергии. Однако политика правительств, которая определит будущее возобновляемой энергетики может измениться в связи с текущей ситуацией на нефтяном рынке.

Также снижение нефтяных котировок, возможно, ограничит инвестиции нефтегазовых компаний в проекты ВИЭ.

Ранее OBOZREVATEL писал, что стоимость энергии в Украине может значительно упасть с 2030 года благодаря созданию возобновляемых источников.

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