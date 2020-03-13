"Зеленій" енергетиці передбачили кризу через падіння цін на нафту

Кризова ситуація на нафтовому ринку, через яку трапилося падіння ціни, негативно позначиться на прагненні країн переходити на поновлювані джерела енергії.

Про це заявив глава Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) Фатіх Біроль, пише Financial Times. Крім уповільнення зростання світової економіки, нафтова криза може істотно знизити попит на електромобілі і зменшити привабливість "зеленої" енергетики, підкреслює експерт.

greenprophet.com

На відміну від періоду низьких цін на нафту 2014-2016 років, зараз багато країн світу поставили перед собою мету досягти нульового рівня викидів вуглекислого газу в найближчі десятиліття. Це вимагає істотних змін у використанні енергії, підкреслює видання.

За словами Біроля, поточна ситуація стане "хорошою перевіркою" прихильності кліматичних зобов'язань, які взяли на себе уряди і компанії останнім часом. Також погіршує ситуацію і те, що низькі ціни на енергоносії, як правило, зменшують економічні вигоди від збереження енергії і пошуку способів більш ефективного її використання.

"Більш дешева енергія завжди призводить до зниження ефективності використання енергії. Низькі ціни на енергоносії зроблять економіку енергозбереження менш привабливою через дешеву нафту та газ", – впевнений Біроль.

Водночас видання підкреслює, що зміна нафтових цін не чинить безпосереднього впливу на електрогенерацію, оскільки нафта рідко використовується для вироблення електроенергії. Однак політика урядів, яка визначить майбутнє відновлюваної енергетики, може змінитися у зв'язку з поточною ситуацією на нафтовому ринку.

Також зниження нафтових котирувань, можливо, обмежить інвестиції нафтогазових компаній в проєкти ВДЕ.

Раніше OBOZREVATEL писав, що вартість енергії в Україні може значно впасти з 2030 року завдяки створенню поновлюваних джерел.

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