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20 січня • оновлено в 12:45
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Всупереч протестам: Tesla зі скандалом купила ділянку в особливій зоні для фабрики в Німеччині

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Керівництво компанії Tesla в Німеччині підписало договір з федеральною землею Бранденбург про покупку за 41 млн євро ділянки площею 300 га для будівництва фабрики Gigafactory 4.

Про це повідомляє Deitsche Welle. Видання зазначає, що придбання ділянки проходила під час протестів місцевих активістів.

Протести активістів проти будівництва фабрики Tesla в Берліні, Німеччина

Протести активістів проти будівництва фабрики Tesla в Берліні, Німеччина

faz.net

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Фабрику буде побудовано в водоохоронній зоні муніципалітету Грюнгайде. Очікується, що в першій половині 2021 року з конвеєра щорічно буде сходити близько 150 тис. електромобілів Tesla Model 3 і Model Y, причому в перспективі обсяг виробництва повинен збільшитися до 500 тис. авто в рік.

Продаж земельної ділянки проходив під час протестів захисників навколишнього середовища. 18 січня в Грюнгайде близько 200 місцевих жителів вийшли на акцію протесту проти "будівництва автомобільної фабрики в лісі".

При цьому паралельно проходила також демонстрація на підтримку будівництва заводу Tesla. За даними поліції, в заході взяли участь близько 30 осіб, а за даними організаторів – 50.

Раніше OBOZREVATEL писав, що глава компанії Tesla Ілон Маск планує побудувати новий завод компанії в околицях Берліна в Німеччині.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Електротранспорт
Місце
Німеччина Берлін
Теги
Green Oboz електромобілі Tesla
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Гоша Злой
Гоша Злой
у них тоже есть титушня?) или это наших прикупили?))
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