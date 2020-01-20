"У атомной энергетики нет альтернатив": Онищенко рассказал о перспективах энергорынка

Ушедший 2019-й год был насыщен обилием событий в отрасли атомной энергетики. В этой связи мы решили подвести итоги года ушедшего, а также обозначить приоритеты на год следующий – 2020-й.

В эксклюзивном интервью на вопросы OBOZREVATEL согласился ответить один из ключевых экспертов в отрасли атомной энергетики, который ныне консультирует ведущие мировые и отечественные атомные институты и проектные организации, экс-заместитель гендиректора ГК "Ядерное топливо" Виталий Онищенко.

Виталий Онищенко

Наиболее дешевая и экологически чистая электроэнергия АЭС была невостребована

– Виталий, как эксперт в атомной энергетике, какие бы вы отметили главные итоги ушедшего 2019 года?

– По итогам года однозначно можно сделать вывод, что украинская атомная энергетика на сегодня переживает не лучшие свои времена.

Оператору атомных электростанций Украины, НАЭК "Энергоатом", пришлось работать в условиях самого низкого тарифа на электроэнергию в Украине (56,7 коп.), не говоря уже о мировых уровнях стоимости электроэнергии.

При этом выработка электроэнергии на АЭС Украины регулярно и существенно ограничивалась оператором Объединенной энергосистемы Украины – НЭК "Укрэнерго". Диспетчерские ограничения мощности украинских АЭС были связаны как с импортом электроэнергии из Российской Федерации, так и с законодательно безусловной необходимостью выкупать всю произведенную "зеленую" электроэнергию по несравненно более высоким тарифам.

Таким образом, значительная часть наиболее дешевой и экологически чистой (полное отсутствие выбросов в атмосферу парниковых газов, золы, окислов серы, азота, канцерогенных веществ) электроэнергии АЭС Украины была невостребованной!

При этом ядерное топливо разгруженных реакторов вырабатывало свой ресурс.

С учетом сложившейся конъюнктуры рынка электроэнергии в Украине, можно констатировать, что ситуация для атомной энергетики в ближайшее время не только не улучшиться, а имеет тенденцию к ухудшению. При этом "излишняя" атомная электроэнергия может с большой пользой для Украины экспортироваться в страны Восточной Европы, испытывающих насущную потребность в электрогенерирующих мощностях.

В преддверии Нового года Евросоюз одобрил строительство атомных мощностей и использование атомной электроэнергии в странах Восточной Европы. Поэтому такие страны, как Польша, Венгрия, Болгария, сейчас проявляют высокую заинтересованность в развитии атомной энергетики. Они находятся в активном поиске инвесторов и технологий, по которым это развитие будет осуществляться.

Украина в освоении атомных технологий, строительстве и эксплуатации АЭС намного опережает эти страны. Мы на много лет впереди, поэтому сегодня нельзя упускать такой шанс для Украины.

Достройка двух блоков Хмельницкой АЭС освежила бы экономическую ситуацию в Украине

– Шанс Украины в нашем инженерном потенциале?

– Конечно, имеется в виду и инженерный потенциал в том числе. Также имеются в виду недостроенные два блока №3 и № 4 Хмельницкой АЭС. По подсчетам, мы можем за 5 лет достроить их и ввести в эксплуатацию. Это очень короткий срок. Намного короче, чем у кого бы то ни было в мире при строительстве новых энергоблоков АЭС. При этом, что очень важно, цена не такая уж и высокая. Порядка 3-3.5 миллиардов долларов США за 2 атомных блока по сравнению с 10-12 миллиардами затрат при строительстве двух новых энергоблоков.

– Если говорить об экспорте нашей электроэнергии, насколько она востребована западными странами, которые уже, можно сказать, в пику нам намереваются строить свои собственные атомные блоки?

– Я еще раз повторю: ведь не зря Евросоюз одобрил возможность строительства в странах Восточной Европы атомных электростанций. Это о чем? О том, что атомная электроэнергия на сегодня в Европе очень востребована, особенно после того, как Германия отказалась от атомной энергии, а в Восточной Европе планируется вывод из эксплуатации значительного количества энергоблоков тепловых электростанций, исходя из экологических требований. Поэтому на сегодня атомная электроэнергия в Западной и Восточной Европе очень и очень востребована.

Это стабильная и чистая электроэнергия, которой на сегодня владеем мы, Украина. И на сегодня такие проекты, как "Энергомост" в Восточную Европу со 2-го энергоблока Хмельницкой АЭС, могли бы стать очень хорошим подспорьем для экспорта и валютной выручки, которую целесообразно использовать для целей завершения строительства энергоблоков Хмельницкой АЭС.

Кроме того, достроив и введя в эксплуатацию энергоблоки №3и4 Хмельницкой АЭС, мы бы реально продемонстрировали свою энергетическую независимость, экономический и технический потенциал. Строительство 2-х энергоблоков – это создание порядка 200 000 рабочих мест, что позволило бы значительно освежить экономическую ситуацию не только в Хмельницкой области, но и в целом по Украине.

Поэтому на сегодня, еще раз повторюсь подводя итоги года, однозначно надо сказать: если мы не посмотрим на экспортный потенциал атомной электроэнергии, то мы с вами будем просто выбрасывать деньги (валюту) " на ветер".

– Виталий, вы отметили, что, в связи с импортом электроэнергии и увеличением количества солнечных станций, электричество, которое может вырабатываться атомной энергетикой, просто не используется. О каких объемах идет речь? И в контексте достройки двух блоков Хмельницкой АЭС, какой вообще у нас по объемам экспортный потенциал?

– По моим экспертным оценкам, мы на сегодня обладаем экспортным потенциалом в соизмерении минимум одного атомного блока-миллионника.

То есть мы без ущерба для Объединенной энергосистемы Украины можем выделить под эти цели 2-ой блок Хмельницкой АЭС, с учетом тех диспетчерских ограничений, которые возникают вследствие работы солнечных электростанций.

Вместе с тем, целесообразно рассматривать вопрос выделения на экспорт электроэнергии двух энергоблоков Хмельницкой АЭС, как и планировалось при ее строительстве в СССР. Технологически это более надежно, исходя из обеспечения резервирования, как выдачи мощности, так и обеспечения надежного электроснабжения собственных нужд энергоблоков.

Тариф для населения можно снизить при помощи экспорта нашей электроэнергии

Виталий Онищенко

– Объясните для обывателя. Вы сказали, у нас есть лишняя электроэнергия. Почему в таком случае не снижается цена для внутреннего потребителя?

– Нет такого. Еще раз говорю, что в Украине как бы "лишняя" энергия – это атомная, самая дешевая. Когда самая дешевая энергия исключается из рынка, а остается самая дорогая ("зеленая" электроэнергия), соответственно, никогда мы не достигнем и вообще не придем к пониманию понижения тарифа. Тариф будет постоянно неуклонно расти за счет дальнейшего развития мощностей "зеленой" дорогой энергетики. Поэтому, если мы воспользуемся экспортом, то тогда это даст возможность уменьшить тариф для населения. Почему? Потому что экспорт будет давать дополнительные финансовые ресурсы тому же НАЭК "Энергоатом" для его работы, что может привести к уменьшению цены на внутреннем рынке.

– Вы отметили важность достройки двух блоков Хмельницкой АЭС. Какие еще, на ваш взгляд, сегодня самые важные преграды, не позволяющие нам запустить эти процессы прямо сегодня?

– Основная преграда – это понимание всех ветвей власти насущности проблемы и ее важности. Вторая – чисто технологическая. На сегодня идет процесс окончательного определения типа реакторной установки для этих атомных блоков. В одобренном технико-экономическом обосновании присутствует технология реакторной установки Skoda. В принципе, если будет принято практическое решение, то мы можем приступать к разработке проектной документации на основе данной реакторной установки и дальнейшему строительству.

– Существуют ли альтернативы Skoda? И если да, то какие?

– На сегодня нет. Для блоков № 3 и № 4 Хмельницкой АЭС, учитывая высокую степень готовности строительных конструкций, альтернатив нет.

Необходимо разработать дорожную карту для атомной энергетики

– Переходим к 2020 году. Какие бы вы отметили самые важные три позиции из того, что нам нужно в этом году сделать?

– В этом году обязательно надо заложить фундамент и основу для последующего развития атомной энергетики на 10 лет вперед. В этом году это надо сделать, а в последующем реализовывать. Чтобы все понимали четкую дорожную карту, по которой мы будем двигаться с учетом экспортного потенциала, с учетом агрессии России, с учетом энергетической независимости, с учетом того, что мы интегрируем свои энергосети в Европейский Союз. То есть это все мы обязаны прописать, четко для себя расставить приоритеты, и принять решение – или на законодательном уровне, или на уровне правительства. Но, однозначно, такую дорожную карту мы обязаны принять.

– В предыдущем правительстве Владимира Гройсмана была утверждена Энергетическая стратегия Украины до 2030 года. Пришедшее же новое правительство в лице министра энергетики уже раскритиковало этот подход, обозначив, что необходимо эту стратегию пересмотреть. Вы, говоря о том, что на 10 лет нам следует разработать последовательность шагов, имеете в виду то же самое?

– Смотрите, энергетическая стратегия в себя включает абсолютно все рынки, все сегменты генерации электроэнергии. Мы же сейчас говорим о том, что необходимо разработать дорожную карту для атомной энергетики и эту дорожную карту потом интерполировать в энергетическую стратегию. Но оттолкнуться сейчас необходимо именно от атомной энергетики. То есть посмотреть на нее как на основную, базовую опорную генерацию для Украины на многие десятилетия, как минимум сохраняя сложившуюся долю производства электроэнергии на АЭС. Еще раз повторю: не зря Европа начинает опять потихоньку возвращаться к атомной энергетике. Пускай силами восточных стран, но возвращаться. Все потому, что альтернативы у атомной энергетики нет.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как правительство Швейцарии в рамках общегосударственного отказа от ядерной энергии приняло решение закрыть атомную электростанцию Мюленберг.

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