Енергетикам поставили ультиматум щодо "зелених" тарифів: що вирішили в уряді

Міністерство енергетики та захисту довкілля пропонує виробникам "зеленої" енергії в Україні до 1 квітня 2020 року перейти на зниження "зеленого" тарифу на 10-17%.

Про це під час Міжнародного форуму з відновлюваної енергетики заявив заступник міністра енергетики з питань європейської інтеграції Костянтин Чижик, повідомляє портал "ExPro Consulting". Повідомляється, що перший "зелений" аукціон також планують провести 1 квітня 2020 року.

"Ми пропонуємо комплексне компромісне рішення – це зниження "зеленого" тарифу і терміну дії виключно на добровільних засадах. Компанії до 1 квітня 2020 року зможуть визначитися: їх влаштовує нова модель реструктуризації чи вони вирішать залишитися на чинному "зеленому" тарифі", – заявив він.

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За словами чиновника, зараз міністерство пропонує для робочих сонячних (СЕС) і вітроелектростанцій (ВЕС) зниження тарифів на 17% і 10% відповідно і продовження терміну дії тарифу на 5 років. Для станцій, у яких укладені попередні договори з держкомпанією "Гарантований покупець", міністерство пропонує знизити тариф на 15% для СЕС і на 10% для ВЕС з продовженням на 5 років.

expro.com.ua

За словами Чижика, компанія може не вибирати варіант реструктуризації, але тоді їй доведеться піти на аукціони або залишитися на старому "зеленому" тарифі.

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"Щоб залишитися на старому "зеленому" тарифі, якщо це СЕС, компанія має ввести станцію в експлуатацію до 1 квітня 2020 року, якщо ВЕС – до 31 грудня 2020 року. Якщо компанія не зробить цього в зазначені терміни, вона матиме два варіанти: піти на реструктуризацію або на аукціон", – заявив Чижик.

Нагадаємо, 24 квітня 2019 року Верховна Рада ухвалила закон №2712-VIII, яким із 2020 року вводяться "зелені" аукціони і закріплюється обов'язкова участь інвесторів, які хочуть вкластися в сонячні електростанції потужністю понад 1 МВт і вітроелектростанції більше 5 МВт (або одна турбіна). Закон також вводить систему, у рамках якої підтримку держави буде отримувати інвестор, який запропонував на аукціоні найменший тариф на вироблену електрику.

Раніше OBOZREVATEL писав про обіцянку прем'єр-міністра Олексія Гончарука не вносити зміни в програму розвитку поновлюваних джерел енергії без діалогу з учасниками ринку.

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