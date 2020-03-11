В Европе озвучили план перехода на "зеленую" экономику

Европейская комиссия приняла план действий по переходу экономики на новую экологическую модель развития ("Зеленый курс" или European Green Deal) Евросоюза.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы органа исполнительной власти ЕС. В сообщении отмечается, что отличительной чертой экономики станет ее циркулярность, т.е. повторное использование ресурсов.

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Основной целью "Зеленого курса" называется приведение экономики ЕС в соответствие с "зеленым" будущим. В дальнейшем руководство ЕС планирует укрепление экономической конкурентоспособности при защите окружающей среды, а также обеспечение сохранности используемых ресурсов.

План действий также направлен на популяризацию устойчивого производства и потребления на территории ЕС. Товары, размещенные на рынке ЕС, должны быть рассчитаны на более длительный срок эксплуатации, повторное использование, ремонт и переработку, а также включать как можно больше переработанного материала вместо первичного сырья.

В дальнейшем планируется ограничить одноразовое использование товаров и ресурсов, также будет запрещено уничтожение непроданных товаров длительного пользования без утилизации.

Еврокомиссия приступит к разработке нормативно-правовых мер в таких областях, как увеличение срока службы электронных гаджетов, батарей и транспортных средств, улучшение сбора и переработки отходов. Будут приняты новые обязательные требования к упаковке товаров, составу пластмасс, возможностям вторичного использования текстиля, строительству зданий.

"У нас есть только одна планета Земля, но к 2050 году мы будем потреблять ее (ресурсы), как если бы их было три. Новый план сделает циркуляцию главным направлением нашей жизни и ускорит зеленый переход нашей экономики", – заявил комиссар ЕС по вопросам окружающей среды, океанов и рыболовства Виргиниюс Синкявичюс.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в будущем климатически-нейтральная экономика Европы будет основана на использовании биотоплива и водорода, которые полностью заменят собой ископаемый газ.

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