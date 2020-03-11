Главная Новости
12 марта • обновлено в 00:46
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Финансы

В Европе озвучили план перехода на "зеленую" экономику

1.3т
Читать материал на украинском

Европейская комиссия приняла план действий по переходу экономики на новую экологическую модель развития ("Зеленый курс" или European Green Deal) Евросоюза.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы органа исполнительной власти ЕС. В сообщении отмечается, что отличительной чертой экономики станет ее циркулярность, т.е. повторное использование ресурсов.

Иллюстрация

Иллюстрация

reutersmedia.net

Основной целью "Зеленого курса" называется приведение экономики ЕС в соответствие с "зеленым" будущим. В дальнейшем руководство ЕС планирует укрепление экономической конкурентоспособности при защите окружающей среды, а также обеспечение сохранности используемых ресурсов.

План действий также направлен на популяризацию устойчивого производства и потребления на территории ЕС. Товары, размещенные на рынке ЕС, должны быть рассчитаны на более длительный срок эксплуатации, повторное использование, ремонт и переработку, а также включать как можно больше переработанного материала вместо первичного сырья.

В дальнейшем планируется ограничить одноразовое использование товаров и ресурсов, также будет запрещено уничтожение непроданных товаров длительного пользования без утилизации.

Еврокомиссия приступит к разработке нормативно-правовых мер в таких областях, как увеличение срока службы электронных гаджетов, батарей и транспортных средств, улучшение сбора и переработки отходов. Будут приняты новые обязательные требования к упаковке товаров, составу пластмасс, возможностям вторичного использования текстиля, строительству зданий.

"У нас есть только одна планета Земля, но к 2050 году мы будем потреблять ее (ресурсы), как если бы их было три. Новый план сделает циркуляцию главным направлением нашей жизни и ускорит зеленый переход нашей экономики", – заявил комиссар ЕС по вопросам окружающей среды, океанов и рыболовства Виргиниюс Синкявичюс.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в будущем климатически-нейтральная экономика Европы будет основана на использовании биотоплива и водорода, которые полностью заменят собой ископаемый газ.

Когда в Украине запретят весь пластик - узнай первым в Telegram GreenOboz

Автор
Алекс Шухарт
Теги
Green Oboz возобновляемая энергия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги