В Європі озвучили план переходу на "зелену" економіку

Європейська комісія прийняла план дій щодо переходу економіки на нову екологічну модель розвитку ("Зелений курс" або European Green Deal) Євросоюзу.

Про це йдеться в заяві пресслужби органу виконавчої влади ЄС. У повідомленні наголошується, що відмінною рисою економіки стане її циркулярність, тобто повторне використання ресурсів.

Ілюстрація reutersmedia.net

Основною метою "Зеленого курсу" називається приведення економіки ЄС до відповідністі з "зеленим" майбутнім. Надалі керівництво ЄС планує зміцнення економічної конкурентоспроможності при захисті навколишнього середовища, а також забезпечення збереження використовуваних ресурсів.

План дій також спрямований на популяризацію сталого виробництва та споживання на території ЄС. Товари, розміщені на ринку ЄС, повинні бути розраховані на більш тривалий термін експлуатації, повторне використання, ремонт і переробку, а також включати якомога більше переробленого матеріалу замість первинної сировини.

Надалі планується обмежити одноразове використання товарів і ресурсів, також буде заборонено знищення непроданих товарів тривалого користування без утилізації.

Єврокомісія приступить до розробки нормативно-правових заходів в таких областях, як збільшення терміну служби електронних гаджетів, батарей і транспортних засобів, поліпшення збору та переробки відходів. Будуть прийняті нові обов'язкові вимоги до упаковки товарів, складу пластмас, можливостей вторинного використання текстилю, будівництва будівель.

"У нас є тільки одна планета Земля, але до 2050 року ми будемо споживати її (ресурси), як якщо б їх було три. Новий план зробить циркуляцію головним напрямком нашого життя і прискорить зелений перехід нашої економіки", – заявив комісар ЄС з питань довкілля, океанів і рибальства Віргініюс Сінкявічюс.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в майбутньому кліматично-нейтральна економіка Європи буде заснована на використанні біопалива і водню, які повністю замінять собою викопний газ.

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