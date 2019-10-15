Український ринок біогазу: які напрямки розвитку

17-18 жовтня в Києві відбудеться конференцiя AGROPOWER БІОГАЗ. На Форум в Гольф-центрі зберуться бiльше сотнi фахiвцiв українського iнновацiйного ринку бiогаза.

Що це за подія?

Конференцiя AGROPOWER.Біогаз – це дискусійний майданчик, який об`єднає всiх зацiкавленних в сталому розвитку бiогазових технологiй та пiдприємств.

Конференцiя AGROPOWER БІОГАЗ agrarii-razom.com.ua

Ключові питання конференції AGROPOWER БІОГАЗ:

Нова модель енергоринку та бiогазова енергетика;

Перспектива виробництва та споживання біометану в Україні;

Комплексний підхід для отримання та очищення біогазу із агровідходів та стічних вод;

Економічно та екологічно ефективна переробка дигестату біогазових комплексів в повноцінні органічні добрива;

Досвід використання дигестату як органічного добрива на полях України;

Як працюють енергокооперативи для рішення утилізації відходів;

Що заважає та що треба зробити для розвитку цивілізованого процесу утилізації відходів.

Які переваги для учасників:

Для виробників, переробників та господарств харчової промисловості: можливість послухати експертів, учасників ринку, дізнатися про досвід використання біогазових комплексів від компаній різних "вагових категорій" харчової та сільськогосподарської галузі, технологічні рішення, інвестиційні проекти.

Для постачальників обладнання та послуг: можливість дізнатися про потреби потенційних покупців, налагодити з ними особисті контакти, можливість продемонструвати переваги своїх товарів та послуг, можливість дізнатися про тенденції та перспективи ринку.

Для кого це буде цікаво?

Директора пiдприємств, що мають бiогазовi установки;

Консалтинговi компанiї , що займаються проектуванням, будівництвом, постачанням обладнання для бioгазових комплексiв;

Представники профiльних державних установ та асоціацiй.

На учасників чекають: кейс – доклади, ексклюзивна аналітика, дискусії, інтерактивні формати.

Подробиці та реестрація: agropower.fprconf.com

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