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30 жовтня • оновлено в 10:00
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Рост "зеленої" енергетики створить багатомільярдну діру в бюджеті: експерт дав прогноз

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У 2020 році "зелені" технології можуть зайняти 11% ринку генерації електроенергії України, проте це створить дефіцит через виплати по "зелених" тарифах.

Про це повідомляє УНІАН з посиланням на заяву керівника енергетичної компанії Rengy Development Нарека Арутюняна. За його словами, бюджету потрібно додатково 16 млрд грн.

Рост 'зеленої' енергетики створить багатомільярдну діру в бюджеті: експерт дав прогноз

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"У цьому році, з урахуванням великих гідроелектростанцій, ми досягнемо 9% електроенергії з поновлюваних джерел, а в наступному, я думаю, що 11% буде. Це гарна новина. Але погана новина в тому, що при цьому виникне дефіцит коштів на оплату за "зеленим" тарифом ", – заявив він під час круглого столу про ринок поновлюваних джерел енергії, організованого Європейською Бізнес Асоціацією.

За словами Арутюняна, під кінець 2019 року в Україні побудують 5,7 ГВт "зеленої генерації. Для оплати такої кількості е/е потрібно 16 млрд грн, запевняє експерт.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як в 2014 році Кабінет міністрів затвердив Національний план дій з відновлюваної енергетики до 2020 року.

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Місце
Україна Київ
Теги
Альтернативна енергетика Green Oboz
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