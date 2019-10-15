"Подойдет для космонавтов и люксовых авто": в Милане показали искусственную кожу из кактусов

В Милане на выставке Lineapelle, посвященной аксессуарам и изделиям из кожи, показали созданный в Испании из кактуса искусственный заменитель натуральной кожи бренда Deserto.

Авторами изобретения стали два молодых предпринимателя, Марте Казарез и Адриан Лопес, сообщает издание El Heraldo de Mexico. Они намерены использовать свой материал в промышленных масштабах, называя его "вегетарианской кожей" (для того, чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Сумочка из кожи бренда Deserto instagram.com

"Мы хотели создать максимально устойчивый к износу материал, который был бы одновременно прочным и качественным, чтобы подходить по стандартам любой отрасли – от аэронавтики до автомобилестроения, от модной одежды до крепкой обуви", – заявил Адриан Лопес.

Ткань из кактуса опунции instagram.com

Молодые изобретатели подчеркивают, что "осознают влияние текстильной индустрии на окружающую природу", и хотели создать экологически чистый материал. Для этого им потребовалось два года – парни хотели, чтобы материал был воздухонепроницаемым и не менее долговечным, чем натуральная кожа.

Ткань из кактусов на фоне опунции instagram.com

Для создания материала используется кактус опунция, который во время обработки превращается в порошок. Впоследствии его наносят на хлопковый холст для создания готового полотна.

Примеры созданной из кактуса ткани instagram.com

"У кактуса есть много косметических свойств: для шампуня, крема... Поэтому мы решили, что раз он полезен для человеческой кожи, почему бы не создать из него кожу искусственную. Окружающие решили, что мы рехнулись. Вдохновение искали среди европейских разработок, где уже есть аналоги кожи, созданные из яблок и ананасов. Нам понадобилось несколько лет проб и ошибок, чтобы изобрести прочный качественный материал, который сейчас подойдет для применения в любой индустрии", – подчеркнул Лопес.

Созданная из кактуса ткань instagram.com

Напомним, что ранее OBOZREVATEL рассказывал, как украинский школьник создал технологию производства бумаги из опавших листьев.

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