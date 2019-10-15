"Підійде для космонавтів і люксових авто": у Мілані показали штучну шкіру з кактусів

У Мілані на виставці Lineapelle, присвяченій аксесуарам та виробам зі шкіри, показали створений в Іспанії із кактусів штучний замінник натуральної шкіри бренду Deserto.

Авторами винаходу стали двоє молодих підприємців, Марті Казарез та Адріан Лопес, повідомляє видання El Heraldo de Mexico. Вони збираються використовувати свій матеріал у промислових масштабах, називаючи його "вегетаріанською шкірою" (для того, щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Сумочка зі шкіри бренду Deserto instagram.com

"Ми хотіли створити максимально стійкий до зношування матеріал, який був би одночасно міцним і якісним, щоб підходив за стандартами будь-якій галузі – від аеронавтики до автомобілебудування, від модного одягу до міцного взуття", – заявив Адріан Лопес.

Тканина з кактуса опунції instagram.com

Молоді винахідники підкреслюють, що "усвідомлюють вплив текстильної промисловості на навколишню природу", і хотіли створити екологічно чистий матеріал. Для цього їм знадобилося два роки – хлопці хотіли, щоб матеріал був повітронепроникним і не менш довговічним, ніж натуральна шкіра.

Тканина з кактусів на фоні опунції instagram.com

Для створення матеріалу використовується кактус опунція, який під час обробки перетворюється на порошок. Згодом його наносять на бавовняне полотно для створення готової тканини.

Приклади створеної з кактуса тканини instagram.com

"У кактуса є багато косметичних властивостей: для шампуню, крему... Тому ми вирішили: якщо він корисний для людської шкіри, чому б не створити з нього шкіру штучну. Навколишні подумали, що ми з глузду з'їхали. Натхнення шукали серед європейських розробок, де вже є аналоги шкіри, створені з яблук та ананасів. Нам знадобилося декілька років проб і помилок, щоб винайти міцний якісний матеріал, який зараз підійде для використання у будь-якій індустрії", – підкреслив Лопес.

Створена з кактуса тканина instagram.com

Нагадаємо, що раніше OBOZREVATEL розповідав, як український школяр створив технологію виробництва паперу з опалого листя.

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