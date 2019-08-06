Українцям повернули "зелений" тариф на домашні сонячні електростанції: що зміниться

Президент Володимир Зеленський підписав закон (№10357), який повертає "зелений" тариф (ЗТ) домашнім наземним сонячним електростанціям (СЕС) на відпуск електроенергії в мережу.

Інформація опублікована на сайті Верховної Ради. Тепер до 2030 року українці зможуть користуватися ЗТ, як для дахових, так і для наземних домашніх СЕС.

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який повертає ЗТ наземним домашнім СЕС

Народні депутати проголосували за цей законопроект 11 липня. Як повідомляв OBOZREVATEL, метою документа було врегулювати неузгодженості закону 2712-VIII про "зелених" аукціонах, який відміняв ЗТ для домашніх сонячних станцій потужністю до 30 кВт, побудованих на землі.

Вийшло так, що раніше народні депутати збільшили потужність домашніх СЕС, які потрапляють під пільги, з 30 до 50 кВт і при цьому уточнили, що сонячні панелі можна встановлювати тільки на дахах і фасадах капітальних будівель. А станції потужністю до 30 кВт, побудовані на землі, згадані не були і як наслідок, не потрапили під дозвіл. До цього обмежень по місцю розташування домашніх СЕС не було.

Як раніше писав OBOZREVATEL, українці, які встановили сонячні батареї на фасаді або даху будинку, зможуть окупити свої витрати вже через 5 років.

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