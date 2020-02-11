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11 лютого • оновлено в 11:04
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Україна погасила борги за "зеленим" тарифом за енергію з сонця і вітру

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НЕК "Укренерго" повідомило про виплату 758 млн грн для постачальників відновлюваної енергії за "зеленим" тарифом за друге півріччя 2019 року.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго". Таким чином в компанії стверджують, що повністю розрахувалися з постачальниками електрики.

Україна погасила борги за "зеленим" тарифом за енергію з сонця і вітру

guim.co.uk

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"Таким чином, у постачальників універсальної послуги поки немає підстав для невиконання своїх зобов'язань перед власниками малих "домашніх" електростанцій по сплаті зеленого" тарифу, з якими у них є договірні відносини", – підкреслюється в повідомленні.

У компанії стверджують, що сума, яку було сплачено постачальникам енергії для компенсації "зеленого" тарифу, в 5,5 рази перевищує 137 млн, які передбачені на це в тарифі на передачу.

"Будь-які твердження про те, що "Укренерго" при виплаті компенсацій за "зеленим" тарифом нібито створює преференції великому бізнесу за рахунок власників малих "домашніх" електростанцій є маніпулятивними і не відповідають дійсності", – заявляють в компанії.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL писав, що в Україні власникам домашніх сонячних електростанцій і вітрогенераторів перестали оплачувати вартість виробленої електроенергії за "зеленим" тарифом.

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Автор
Алекс Шухарт
Теги
Green Oboz відновлювальна енергія Зелені тарифи "Укренерго"
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