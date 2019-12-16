Європа поставила Україні ультиматум через "зелені" тарифи

Посольства Данії, Норвегії та Швеції звернулися до уряду України з закликом досягти компромісу з питання регулювання розміру "зелених" тарифів.

Про це повідомляє "РБК Україна" з посиланням на лист, які було направлено на адресу міністра енергетики і навколишнього середовища Олексія Оржеля і глави комітету Верховної Ради з енергетики та житлово-комунальних послуг Андрія Геруса. У документі також сказано, що досягнення компромісу дозволить зберегти інвестиційну привабливість України і підтримати темпи розвитку відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) в країні.

Лист підписали посол Данії в Україні Рубен Мадсен, посол Норвегії в Україні Уле Тер'є Хорпестад, посол Швеції в Україні Тобіас Тіберг. При цьому представники європейських держав нагадали про розмір інвестицій в зелену енергетику України та наголосили, що подальший розвиток галузі зараз стримується через ініціативи Верховної Ради і уряду щодо ретроспективного перегляду "зеленого" тарифу.

"Ми рішуче закликаємо уряд України і Верховну Раду якомога швидше провести консультації з інвесторами в ВДЕ та іншими зацікавленими особами, і знайти збалансоване рішення, засноване на запропонованих проектах та компромісах, яке відновить довіру інвесторів", – йдеться в листі.

Також дипломати відзначили, що за останні роки Україна отримала понад $8 млрд інвестицій в "зелену" енергетику країни. Однак приплив нових інвестицій з боку скандинавських інвесторів знаходиться під загрозою через можливі зміни ринку ВДЕ і прострочення платежів з боку підприємства "Гарантований покупець" (яке за законом має купувати електрику у виробників відновлюваної енергії), відзначають посли.

"Така невизначеність негативно впливає на довіру інвесторів і банків до "зеленої" галузі України. Відсутність угоди між українською владою та інвесторами в галузі відновлюваної енергетики може нашкодити не тільки залученими інвесторам, а й репутації і здатності України залучати іноземні інвестиції", – йдеться в листі .

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що на думку експертів, ретроспективне зниження "зеленого" тарифу, яке хоче провести уряд України, призведе до руйнування галузі, кризи банківської системи, дефолту і втрати довіри інвесторів.

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