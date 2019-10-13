Избавиться от газовой зависимости: какой в Украине план "Б"

"Нафтогаз" призывает готовиться к полной остановке транзита природного газа через территорию Украины с 2020 года. Это может создать значительные риски обеспечению потребителей газом в следующий отопительный сезон, и еще раз ставит перед обществом вопрос о необходимости сокращения потребления и замещения природного газа, в частности, в секторе теплоснабжения. О том, как можно использовать достижения отечественной биоэнергетики для решения этой глобальной проблемы – в материале Главы Биоэнергетической Ассоциации Украины Георгия Гелетухи OBOZREVATEL.

Где мы сейчас? Какие наши планы?

В Украине общая доля возобновляемых источников энергии в энергобалансе страны составляет на уровне 7%. Причем энергия из биотоплива и отходов - это самая большая ее часть (около 80%). Это – 3 млн тонн в нефтяном эквиваленте, что может означать замещению около 3,8 млрд м3 природного газа в 2017 году.

В официальных правительственных документах зафиксированы амбициозные планы для биоэнергетики: к 2035 году мы должны производить до 40% тепла из возобновляемых источников энергии. Что это даст? Именно так мы можем заместить 12,2 млрд м3 природного газа в год.

Хватит ли нам ресурсов? Их более чем достаточно: по оценкам Биоэнергетической Ассоциации Украины, они составляют более 21 млн тонн в нефтяном эквиваленте в год. Иначе говоря, – это более 25 млрд м3 природного газа в год, что в денежном выражении составляет примерно 6,8 млрд долларов США (при цене газа 270 $ / 1000 м3).

Биоэнергетика в ЕС

Важно, что все страны ЕС продолжают и в дальнейшем системно наращивать долю биоэнергетики. Ни одна из страна не планирует ее сокращать.

Особенно интересным для нас является опыт Литвы, которая очень быстро нарастила долю биомассы в централизованном теплоснабжении с 10% в 2004 году до 69% в 2017. Официальные планы Литвы – повысить этот показатель до 80% в 2020 году и до 100% к 2050 г.

Что сделала Литва?

Во-первых, с 2008 года по 2014 г. Литовский регулятор обеспечил дополнительную рентабельность в 6% на все инвестиции в установки генерации тепловой энергии из биомассы на период 16 лет. Эта дополнительная рентабельность обеспечивала высокие экономические стимулы для компаний централизованного теплоснабжения инвестировать именно в теплогенерирующие установки на биомассе и сокращать инвестирование в менее прибыльные установки на ископаемом топливе.

Во-вторых, повышенный спрос на биотопливо, стал результатом регуляторного стимулирования, что потребовало прозрачного механизма закупки биотоплива в больших количествах. Как результат, в 2012 году Литва открыла биотопливную биржу Baltpool. Доля биомассы, которая была куплена посредством биржи, выросла с 1% в 2013 до 95% в 2017 году.

После создания биотопливной биржы рынок биомассы в Литве стал гораздо прозрачнее, а его функционирование стало эффективным.

На биотопливной бирже Литвы применяется система управления рисками и отслеживается соответствие качества поставленной биомассы введенным техническим условиям. Это минимизирует долю биомассы ненадлежащего качества и снижается процент контрактов, которые оспариваются.

В-третьих, Литва демонополизировали производство тепловой энергии в системах централизованного теплоснабжения и ввела прозрачную и недискриминационную систему подключения независимых производителей тепловой энергии к существующим тепловым сетям. Цель этих мероприятий заключалась в насыщении сетей централизованного теплоснабжения дешевым теплом, производимым из биомассы, и, соответственно, в снижении тарифов на тепловую энергию для конечных потребителей.

Что нужно сделать Украине?

По моему мнению, как Главы Биоэнергетической Ассоциации Украины, сейчас имеем прекрасные условия для развития биоэнергетики, и в первую очередь, для производства тепловой энергии. Мы можем реально выполнить наши планы по развитию биоэнергетики и добиться значительного замещения природного газа биотопливом.

Что надо сделать?

Во-первых, создать прозрачный механизм для торговли биотопливом, то есть электронную систему торговли биотопливом. Этот механизм должен базироваться на рыночных принципах и гарантировать отсутствие барьеров вхождения или любых проявлений дискриминации для всех участников рынка биотоплива. Законопроект для ее запуска подготовлен более года назад, но фактически заблокирован Минэкономразвития, поскольку там видят такую биржу только подчиненной системе Прозорро-продажи. Что не соответствует мировому опыту в этой сфере, требует затрат бюджетных средств и много времени на адаптацию Прозорро-продажи под биржевую торговлю. А это фактически это создаст государственную монополию на торговлю биотопливом.

Во-вторых, ввести прозрачную и недискриминационную систему подключения независимых производителей тепловой энергии до существующих тепловых сетей. Ввести конкурентные отношения в централизованном теплоснабжении. Этот механизм должен базироваться на рыночных принципах и гарантировать отсутствие барьеров вхождения или любых проявлений дискриминации для всех участников рынка биотоплива. Соответствующий законопроект подготовлен уже более двух лет назад Держенергоефективнисти и Биоэнергетической ассоциацией Украины при поддержке проекта МЕРП USAID, но он до сих пор находится на согласовании в Минрегионбуде.

В-третьих, необходимо немедленно отменить дискриминирующий налог на выбросы СО2 для котельных и ТЭС/ТЭЦ на биомассе и биогазе. Ни одна страна в мире не применяет его к биоэнергетическим объектам, поскольку биомасса является СО2 нейтральным топливом.

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