Введем налоги: министр Оржель пояснил, что будет с экологией

Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины будет уделять особое внимание выбросам. Об этом заявил новый министр объединенного министерства Алексей Оржель на пресс-конференции в понедельник.

"В рамках работы правительства отдельно рассматриваются налоги на выбросы, которые вредят окружающей среде", – сказал глава ведомства. При этом он пояснил, что налоги будут вводиться на те элементы, которые нужно уменьшить. Он также заверил, что налоги на выбросы являются эффективными, полезными и стимулирующими, и что эту политику министерство будет реализовывать.

По словам министра, такая политика вписывается в новую логику налогов, которая будет пересмотрена. "Мы будем пересматривать вредные налоги – например, налог на труд, который не стимулирует нас работать", – заявил министр.

"Как показывает теория, именно налоги экологические, на выбросы, являются наиболее эффективными. Поэтому эта политика будет активно реализовываться и обрабатываться. По экологическим позициям будут красные линии. За эти красные линии энергетика не сможет переступать, потому что мы живем и в энергетике, и в экологии", – сказал Оржель.

Министерство энергетики и охраны окружающей среды введен налоги на выбросы

Глава ведомства также отметил, что министерство займется вопросами отходов. По его словам, на данный момент в Украине нет специализированных законопроектов по отходам, и сейчас их захоранивают, что является самым неэффективным и вредным способом обращения с отходами.

"Мы опять таки делаем захоронения, как самый неэффективный и экологически вредный вид обращения с отходами", – сказал министр. Он отметил, что эти ресурсы будут использоваться вторично, чтобы собирать энергетический потенциал.

Как подчеркнул чиновник, экология – один из важнейших приоритетов политики объединенного министерства энергетики и экологии. "Экология ни в коем случае не является меньшим приоритетом", – сказал Оржель. По его словами, приоритет экологии глобален и ему будет уделено внимание в рамках новой доктрины. На основе интеграции энергетики, энергоэффективности и экологии министерство будет строить логику “круговой экономики”.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель назвала причину, по которой решили объединить Министерство энергетики и Министерство экологии. По словам чиновника, министерства объединили, чтобы избежать конфликта между ведомствами и обеспечить в энергетической сфере политику, которая будет наносить наименьший вред окружающей среде.

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