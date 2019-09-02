Введемо податки: міністр Оржель пояснив, що буде з екологією

Міністерство енергетики та захисту довкілля України приділятиме особливу увагу викидам. Про це заявив новий міністр об'єднаного міністерства Олексій Оржель на прес-конференції в понеділок.

"В рамках роботи уряду окремо розглядаються податки на викиди, які шкодять навколишньому середовищу", – сказав голава відомства. При цьому він пояснив, що податки будуть вводитися на ті елементи, які потрібно зменшити. Він також запевнив, що податки на викиди є ефективними, корисними і стимулюючими, і що цю політику міністерство реалізовуватиме.

За словами міністра, така політика вписується в нову логіку податків, яка буде переглянута. "Ми будемо переглядати шкідливі податки – наприклад, податок на працю, який не стимулює нас працювати", – заявив міністр.

"Як показує теорія, саме податки екологічні, на викиди, є найбільш ефективними. Тому ця політика буде активно реалізовуватися і оброблятися. По екологічним позиціях будуть червоні лінії. За ці червоні лінії енергетика не зможе переступати, тому що ми живемо і в енергетиці, і в екології ", – сказав Оржель.

Міністерство енергетики та охорони навколишнього середовища введений податки на викиди

Голова відомства також зазначив, що міністерство займеться питаннями відходів. За його словами, на даний момент в Україні немає спеціалізованих законопроектів щодо відходів, і зараз їх захоронюють, що є найбільш неефективним і шкідливим способом поводження з відходами.

"Ми знову таки робимо захоронення, як найменш ефективний і екологічно шкідливий вид поводження з відходами", – сказав міністр. Він зазначив, що ці ресурси будуть використовуватися вдруге, щоб збирати енергетичний потенціал.

Як підкреслив чиновник, екологія – один з найважливіших пріоритетів політики об'єднаного міністерства енергетики та екології. "Екологія ні в якому разі не є нижчим пріоритетом", – сказав Оржель. За його словами, пріоритет екології глобальний і йому буде приділено увагу в рамках нової доктрини. На основі інтеграції енергетики, енергоефективності та екології міністерство буде будувати логіку "кругової економіки".

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель назвав причину, по якій вирішили об'єднати Міністерство енергетики та Міністерство екології. За словами чиновника, міністерства об'єднали, щоб уникнути конфлікту між відомствами і забезпечити в енергетичній сфері політику, яка буде наносити найменшу шкоду навколишньому середовищу.

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