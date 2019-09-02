В новом Кабмине Гончарука объединили два министерства: названа причина

Глава министерства энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель сообщил причину, по которой правительство решило объединить Министерства экологии и энергетики.

По данным чиновника, два ведомства объединили, чтобы избежать конфликта между структурами и обеспечить в энергетической сфере политику, которая будет наносить наименьший вред окружающей среде, сообщает издание Громадське.

Министр энергетики и экологии Алексей Оржель liga.net

"Такую логику мы заложили для изменения взгляда на вопросы экологии, защиты окружающей среды и энергетики. Мы понимаем, что, учитывая сложившиеся мировые тенденции, мы не можем и дальше оставлять конфликт на уровне министерств, и должны обеспечить формирование политики максимально комплексно", — заявил Оржель.

По его словам, в новом министерстве вопросы экологии не отойдут на второй план: в числе приоритетов работы Оржель назвал внедрение энергоэффективных мероприятий и уменьшение объемов выбросов парниковых газов традиционными электростанциями.

"Мы будем прилагать все усилия для того, чтобы человек мог позволить платить по тарифам. Поэтому мы закладываем энергоэффективность одним из наших приоритетов", — добавил Оржель.

#Міненергодовкілля Оржель: Ми проведемо ревізію рішень минулих Міненерго і Мінприроди. Зокрема і щодо відтермінування запуску газоокисток на ТЕС і вітряків на Боржавському хребті. Обговоримо все це і з представниками галузі pic.twitter.com/O5WhVefmJy — Solonyna Yeugen (@SolonynaY) September 2, 2019

#Міненергодовкілля Оржель: поєднання секторів енерго й еко змінює погляд. Ми не лише оцінюємо, що як виробляємо,які надра видобуваємо,а й те, наскільки це забруднює довкілля. Тому пріоритети -відновлювальні джерела,акумуляція,енергоефективність,подолання енергетичної бідності pic.twitter.com/EMl4uIxUN1 — Solonyna Yeugen (@SolonynaY) September 2, 2019

Напомним, ранее OBOZREVATEL писал, что украинцам презентовали новый Кабинет министров, в котором количество вице-премьеров сократили с шести до двух, часть министерств закрыли, а для самого молодого члена правительства создали новое ведомство.

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