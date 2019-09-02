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2 сентября • обновлено в 11:14
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В новом Кабмине Гончарука объединили два министерства: названа причина

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Глава министерства энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель сообщил причину, по которой правительство решило объединить Министерства экологии и энергетики.

По данным чиновника, два ведомства объединили, чтобы избежать конфликта между структурами и обеспечить в энергетической сфере политику, которая будет наносить наименьший вред окружающей среде, сообщает издание Громадське.

Министр энергетики и экологии Алексей Оржель

Министр энергетики и экологии Алексей Оржель

liga.net

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"Такую логику мы заложили для изменения взгляда на вопросы экологии, защиты окружающей среды и энергетики. Мы понимаем, что, учитывая сложившиеся мировые тенденции, мы не можем и дальше оставлять конфликт на уровне министерств, и должны обеспечить формирование политики максимально комплексно", — заявил Оржель.

По его словам, в новом министерстве вопросы экологии не отойдут на второй план: в числе приоритетов работы Оржель назвал внедрение энергоэффективных мероприятий и уменьшение объемов выбросов парниковых газов традиционными электростанциями.

"Мы будем прилагать все усилия для того, чтобы человек мог позволить платить по тарифам. Поэтому мы закладываем энергоэффективность одним из наших приоритетов", — добавил Оржель.

Напомним, ранее OBOZREVATEL писал, что украинцам презентовали новый Кабинет министров, в котором количество вице-премьеров сократили с шести до двух, часть министерств закрыли, а для самого молодого члена правительства создали новое ведомство.

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Темы
Экология в Киеве План действий Кабмина
Персона
Алексей Оржель
Место
Украина
Теги
Кабинет министров Украины Министерство энергетики и угольной промышленности Украины Министерство экологии и природных ресурсов Украины
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70rus xxx
70rus xxx
Короче,власть отдали энергетикам,а экологи так,на подхвате будут.Замечательное решение.
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